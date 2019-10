Motociclismo António Maio em Portalegre “para estar ao melhor nível no Dakar” Por

António Maio está de regresso à Baja Portalegre 500, prova que já venceu por seis vezes na competição de motos, ainda que desta vez os seus objetivos estejam para lá do resultado na prova.

O piloto de Borba aborda o evento do ACP com o pensamento na preparação para o Rali Dakar de 2020, que em janeiro se vai disputar na Arábia Saudita.

Maio volta a tripular a Yamaha com a qual competiu este na prova mais importante do todo-o-mundial, e na sequência da sua participação no Rally Raid de Reguengos de Monsaraz.

Ainda assim o piloto alentejano não enjeita o facto da Baja Portalegre 500 ser sempre um evento muito especial, e não apenas porque se trata da prova ‘rainha’ do TT nacional: “A Baja Portalegre é uma das provas que mais gosto de fazer. Desta vez vou participar nesta corrida com o objetivo que tenho mantido nesta temporada que é preparar ativamente o Dakar que se vai realizar na Arábia Saudita”.

“Quero estar ao melhor nível em janeiro de 2020 e por isso a minha presença nas provas do CNTT é essencial para poder testar a mota e afinar os pequenos detalhes que fazem a diferença numa prova como o Dakar”, salienta ainda o piloto de Borba.

A Baja Portalegre 500 será composta por um total de 435 quilómetros cronometrados. Desportivamente, a prova tem início no dia 26 de outubro, com a realização do prólogo de 5,35km a que se segue, da parte da tarde, o primeiro troço disputado ao cronómetro composto por 80km. No sábado dia 27, a prova prossegue logo pela manhã com a realização do segundo e último setor seletivo que terá 350km.