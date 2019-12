Motociclismo António Maio aponta ao top 20 no Dakar Por

António Maio apresentou hoje o seu projeto para o Rali Dakar 2020, que se disputa pela primeira vez na Arábia Saudita, entre os dias 5 e 17 de janeiro.

Nesta 42ª edição da prova maior do todo-o-terreno mundial o piloto alentejano apresenta-se na sua melhor forma física e também melhor apetrechado logisticamente, pois vai pilotar uma WR450 Rally com o apoio da Yamaha Portugal e integrado na equipa da Yamah Drag’on.

Com o apoio do mecânico do português Bruno Pires, António Maio pretende “dar seguimento que estava a ter na última edição da prova e entrar no top 20”. Daí que saiba de antemão que tem de ser consistente e aproveitar bem o ‘treino’ de navegação proporcionado pela participação no Campeonato Nacional de Rally Raid.

Em 2018 o piloto de Borba começou a montar o projeto para competir no ‘Dakar’, onde se estreou este ano, mas precocemente devido a uma avaria mecânica na oitava etapa. Agora Maio quer que tudo seja diferente desta vez.

A 42ª edição do Rali Dakar disputa-se de 5 a 17 de janeiro e terá a cidade de Jeddah como cenário da partida e a chegada será em Qiddiya. Em termos de percurso a prova vai contar com um total de 7,5 mil quilómetros, 5 mil dos quais serão cronometrados.