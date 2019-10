António Costa afirma-se consciente de que não lhe basta “mais do mesmo” na nova legislatura

O primeiro-ministro afirmou hoje estar consciente de que não basta ao seu Governo “mais do mesmo” em relação à anterior legislatura e que é necessário obter melhores resultados, num discurso em que prometeu humildade na governação.

António Costa assumiu estas posições na intervenção de abertura de dia e meio de debate do programa do XXII Governo Constitucional na Assembleia da República.

“Sabemos bem que quanto mais avançamos, mais exigente se torna a caminhada. O nível de ambição é agora superior. E, por isso, o desafio é ainda maior. Sabemos que não nos basta mais do mesmo e que – como nos comprometemos com os portugueses – temos agora de fazer ainda mais e melhor”, declarou o líder do executivo.

Perante os deputados, António Costa assumiu como objetivos na nova legislatura alcançar para o país “ainda mais crescimento, ainda melhor emprego, ainda maior igualdade e sempre com contas certas”.

“Queremos continuar com confiança o percurso que iniciámos em 2015, abrindo caminho quando ele se estreita, vencendo obstáculos quando estes surgem, mas mantendo sempre o rumo que traçámos, com passo firme e seguro, para ir mais longe no trilho que temos vindo a percorrer, e sem nunca dar um passo maior que a perna. Este Governo continuará a garantir o equilíbrio responsável entre a melhoria dos rendimentos e a confiança que promove o investimento; a recuperação dos serviços públicos e a redução da dívida pública; a redução das desigualdades e as contas certas; a coesão interna e a competitividade externa; a defesa do interesse nacional e o aprofundamento do projeto europeu”, disse.

Tal como referiu no passado domingo, num discurso que proferiu em Santarém na qualidade de secretário-geral do PS, António Costa caracterizou o seu executivo como sendo “de continuidade da mudança iniciada em 2015”.

Depois, deixou uma série de recados: Por isso, ninguém espere – ou receie – retrocessos no progresso que já alcançámos; por isso, ninguém tenha a expectativa – ou tema – que vamos agora ficar a marcar passo; por isso, ninguém imagine – ou desconfie – que vamos mudar o rumo do nosso caminho”, afirmou.

Neste seu primeiro discurso enquanto líder do XXII Governo Constitucional, António Costa transmitiu também aos deputados a mensagem de que está “bem ciente que no sistema constitucional é perante o parlamento – e só perante o parlamento – que o Governo é politicamente responsável”.

“Governaremos com humildade mas ambição, sabendo que os desafios são muitos, mas também com a confiança de os superar”, acentuou também na sua intervenção.