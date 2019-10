Airbus aumenta 50% lucro até setembro e revê em baixa entregas de aviões

O consórcio aeronáutico europeu Airbus obteve um lucro de 2.186 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 50 por cento que no mesmo período de 2018, mas reviu em baixa o número de entregas de aparelhos comerciais.

Num comunicado, o consórcio refere que os números de janeiro a setembro “refletem o aumento da produção do A320neo e o avanço do A350”, apesar de para o conjunto do ano ter revisto em baixa o número previsto de entrega de aparelhos comerciais.

Em julho o consórcio Airbus tencionava entregar entre 880 e 890 aparelhos e neste novo balanço diminuiu para 860 o objetivo para 2019.

Até setembro, o Airbus entregou 571 aviões comerciais, contra 503 no mesmo período em 2018, mas enfrentou dificuldades no aumento do fluxo da produção do A321 ACF.

A faturação subiu globalmente para 46.168 milhões de euros, mais 14 por cento do que no mesmo período de 2018, impulsionados sobretudo por um acréscimo das entregas ou uma evolução positiva das taxas de câmbio.

A divisão de aviões comerciais aumentou as receitas para 35.572 milhões de euros, mais 17 por cento, enquanto o volume de negócios da divisão dos helicópteros recuou para 3.712 milhões de euros, menos 1 por cento.