Miguel Albuquerque diz que prioridade da Madeira é “manter o crescimento económico”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reafirmou hoje que a prioridade do seu executivo é manter o crescimento económico da região.

Miguel Albuquerque reiterou este objetivo na cerimónia de assinatura do acordo entre a Secretaria da Economia, a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), que permitiu transformar a Invest Madeira numa associação de promoção da região.

“Esta reconversão da Invest Madeira numa agência resulta daquilo que são as prioridades do Governo e a essencial é uma aposta no desenvolvimento”, disse.

Uma melhor distribuição da riqueza; a erradicação da pobreza e das desigualdades; a promoção do maior numero de oportunidades; a concretização do emprego qualificado; a devolução de rendimentos às famílias e a subida do nível de vida são metas que, para o presidente do Governo Regional, só poderão ser atingidas “com crescimento económico” e com apoio da iniciativa privada.

“Precisamos de um ambiente favorável ao crescimento das empresas, à concretização e atração de novos agentes económicos, à criação de economias de escala e à promoção dos produtos no exterior”, acrescentou, sublinhando que o Governo Regional de coligação PSD/CDS tudo fará para apoiar a iniciativa privada.

Após a assinatura do acordo que transforma a Invest Madeira numa associação de promoção da região, o ex-líder do CDS e ex-governante Paulo Portas proferiu uma conferência sobre “O que podemos esperar do mundo em 2020, tendências globais e impactos na Madeira”.

“Eu acho que a conversão da unidade de missão numa agência onde está presente a Administração Pública, o Governo Regional e o setor privado é o caminho certo porque só há uma maneira de atrair mais investimento e promover mais exportação é, lado a lado, o Governo e o setor privado lutarem pelos mesmos objetivos”, considerou.