Mário Patrão “inteligente e regular” em Góis

Mário Patrão conseguiu um excelente segundo lugar no Rally Raid de Góis, segunda prova do Campeonato Nacional da especialiade.

O piloto de Seia foi bastante consistente e sem erros. Uma prova ‘limpa’ que lhe valeu terminar muito próximo do vencedor, depois de dois setores seletivos muito exigentes.

Foram 352 quilómetros onde as condições climatéricas difíceis dificultaram a navegação. Mas Mário Patrão conseguiu realizar uma prova ‘limpa’, que o treinou para o objetivo que é a preparação para o Rali do Dakar 2020.

“Foi uma prova marcada pela chuva e pelo nevoeiro, com os pisos bastante escorregadios e montanhosos por vezes difíceis de fazer com a moto de rally, mas fiz uma prova bastante inteligente e regular, abri pista durante grande parte da prova e não cometi erros, referiu o piloto beirão.

Mário Patrão deixou Góis “contente com o trabalho realizado”, e cada vez com o pensamento mais focado no grande desafio que é o ‘Dakar’, que em janeiro se disputa na Arábia Saudita.