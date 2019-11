Motociclismo Fausto Mota faz “balanço positivo” do terceiro lugar em Góis Por

Fausto Mota subiu ao pódio do Rally Raid de Góis, segunda prova do Campeonato Nacional da especialidade.

O piloto da TAMEGAscrl brilhou aos comandos da sua Husqvarna 350 ao ser o mais rápido no segundo dia da prova organizada pelo Góis Moto Clube.

Esta participação, à imagem do que sucedera na Baja Portalegre 500, inseriu-se no plano de preparação de Fausto Mota para o Rali Dakar 2020, nomeadamente para ganhar ritmo competitivo e prática de navegação. E o resultado alcançado mostrou que está no bom caminho, pois foi rápido e não teve percalços ao longo do evento.

No final o piloto do Marco de Canaveses mostrava a sua satisfação: “Esta prova correu muito bem. No primeiro dia choveu muito, havia zonas muito escorregadias, mas são os terrenos de Góis. A organização está de parabéns, a prova estava bem marcada e não houve problemas de navegação”.

“Em Góis consegui andar bem, ganhar o dia no domingo e fazer terceiro à geral, o balanço é muito positivo, mas vamos prova a prova. Estamos a dois meses do Rali Dakar. Quero aproveitar para andar o máximo possível com a mota, sempre com o cuidado de não me lesionar para não comprometer o objetivo final, o Rali Dakar”, referiu também Fausto Mota.

O piloto nortenho radicado em Espanha considera que este evento foi “uma boa preparação” para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, e salienta que “as provas de navegação são essenciais para treinar”.