André Rodrigues e Eric Steichen representam Portugal na SuperFinale Europeia da Taça Yamaha

A Baja Portalegre 500 marca marca não apenas o final da temporada nacional de todo-o-terreno mas é também a prova onde se vai disputar a SuperFinale Europeia da Taça Yamaha YXZ1000R.

Trata-se de uma competição reservada apenas aos modelos SSV da marca dos três diapasões, onde alinham os primeiros classificados dos sete países que integram este projeto, com Portugal a ser representado por André Rodrigues e Eric Steichen.

Para além do nosso país estão também em competição na SuperFinale Europeia da Taça Yamaha a Espanha, a Alemanha, França, Itália, Grã-Bretanha e Israel. Rodrigues vai competir na classe Open enquanto Steichen alinha na Stock.

Nesta temporada os dois pilotos lutaram de forma pelas primeiras posições com o objetivo de poderem representar nesta primeira edição da SuperFinale da Taça Yamaha YXZ1000R.

O prémio do primeiro lugar da classe Stock é um YXZ1000R modelo 2020, sendo que o prémio do primeiro lugar da classe Open é uma inscrição grátis para o Dakar Series Merzouga Rally – mais 7000 EUR em P&A.

A Baja Portalegre 500 será composta por um total de 435 quilómetros cronometrados. Desportivamente, a prova tem início no dia 26 de outubro, com a realização do prólogo de 5,35km a que se segue, da parte da tarde, o primeiro troço disputado ao cronómetro composto por 80km. No Sábado dia 27, a prova prossegue logo pela manhã com a realização do segundo e último setor seletivo que terá 350km.