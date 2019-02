Motociclismo Alvaro Bautista domina testes de Superbikes em Phillip Island Por

Alvaro Bautista dominou os testes de pré-temporada do Campeonato do Mundo de Superbikes que se realizaram no circuito australiano de Phillip Island.

O espanhol da Ducati foi sempre o mais veloz no traçado a sul de Melbourne, já que se no primeiro dia bateu a concorrência com uma volta em 1m30,743s, conseguiu repetir o feito na segunda jornada baixando a sua marca em quatro décimas (1m30,303s).

Bautista deixou o britânico Tom Sikes, agora ao serviço da BMW, a mais de duas décimas, com o seu compatriota Leon Haslam a ser o melhor das Kawaski, com o terceiro registo, à frente do Campeão do Mundo em título, Jonathan Rea, que gastou mais quatro décimas que o espanhol da Ducati e obteve a quinta marca.

Marco Melandri, que tinha sido o segundo mais rápido no primeiro dia na melhor das Yamaha GRT, quedou-se pela quarta marca, 0,419s mais lento do que Bautista.

O jovem turco Toprak Razgatlioglu completou o top seis na terceira Kawasaki, antecedendo as Yamaha de Michael Van der Mark, Sandro Cortese e Alex Lowes, que não evitou duas quedas.