Pepa pede rigor e competência ao Tondela para bater o FC Porto

O treinador Pepa disse hoje que o Tondela vai “tentar ser melhor” que o FC Porto, pedindo rigor e competência aos seus futebolistas no jogo de sexta-feira, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“O que queremos no jogo de sexta-feira é, naqueles 90 minutos, sermos muito rigorosos, muito competentes e a verdade é que os jogadores do FC Porto podem ser melhores do que os nossos, mas naquele dia, das 21:15 até às 23:00 vamos tentar ser melhores e esse é o nosso objetivo, o nosso foco”, assumiu Pepa.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao campeão nacional e líder da I Liga, o técnico ‘auriverde’ explicou que o Tondela “não é uma equipa maldosa”.

“Somos uma equipa agressiva, intensa e até digo mais, quando não somos, somos uma equipa muito banal e frágil, portanto, os nossos índices de agressividade e concentração têm de estar sempre no limite”, adiantou.

Para o jogo da 23ª jornada, o técnico desvalorizou a ausência de vários jogadores influentes do FC Porto, como Aboubakar, Marega, Brahimi ou Danilo até porque, a equipa nortenha “tem mais do que opções suficientes”, rejeitando que seja uma boa ideia estar “a pensar nas individualidades, se joga este ou aquele”.

“Independentemente daquilo que vem do outro lado, temos é que saber aquilo que temos de fazer dentro de campo, agora se não joga o A, B ou C, isso a nós não nos diz nada, sabemos é que vamos encontrar uma equipa muito forte, é só o campeão nacional e a equipa que está em primeiro”, resumiu.

Pepa adiantou que o próximo adversário está “com uma variação de jogo mais forte ainda, com mais jogo interior, com muitos jogadores por dentro”, considerando que o FC Porto “vai entrar muito forte, muito intenso” e que “tem muitas formas de enganar o adversário”.

“Outra situação é que o FC Porto tem muitos golos de bola parada, portanto, temos de estar muito atentos, concentrados, mas acredito que passa muito pelo rigor, concentração defensiva e depois ter critério com bola, não ter medo de decidir, executar […] e termos os olhos, sempre que possível, na baliza adversária”, explicou.

Para conquistar os três pontos na receção ao líder do campeonato, a equipa ‘auriverde’ tem de “roçar a perfeição e isso requer muita coisa: rigor defensivo, concentração, solidariedade” e “ter muito critério com a bola”.

“Há momentos em que não somos nós que estamos a recuar, é normal que, às vezes, sejamos empurrados para trás, acima de tudo temos é de ter muito critério com bola, é o grande desafio, sabermos o que fazer com a bola para podermos ferir o FC Porto e metê-los a correr para trás também”, avançou.

Pepa admitiu que todos no plantel estão “preparados e ansiosos para que chegue o jogo para ficarem os três pontos”, uma vez que esse é “o grande objetivo”, desvalorizando a existência de qualquer pressão sobre a equipa.

“Importante são todos, para nós o próximo jogo é o mais importante, a questão aqui é que tem a ver com o mediatismo, é como se tivéssemos numa passadeira vermelha, vamos para uma gala, mas nós não vamos de fato de gala, vamos de fato macaco”, notou.

O Tondela, 11.º classificado da I Liga, com 23 pontos, e o FC Porto, líder do campeonato, com 54, defrontam-se na sexta-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 21:15, em jogo da 23ª jornada.