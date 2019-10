Motores Alemão Luca Engstler substitui Augusto Farfus no WTCR em Macau Por

Augusto Farfus será substituído pelo jovem alemão Luca Engstler na prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

O brasileiro é forçado a esta situação devido ao seu contrato com a BMW para a Taça do Mundo de GT que terá lugar no antigo território português do Extremo Oriente no mesmo fim de semana do WTCR.

Inicialmente Farfus estava anunciado para as duas competições, mas pelos vistos foi obrigado a optar por uma dela, fazendo com que a equipa BRC Hyundai Lukoil chamasse Luca Engstler.

O jovem alemão de 19 anos, filho do antigo piloto do WTCR Franz Engstler, tem competido no TCR Ásia aos comandos de um Hyundai, pelo que o i30 N TCR não tem ‘segredos’ para si.

“É uma oportunidade imensa e já comecei a trabalhar no meu programa de treino”, adianta Luca Engstler, quinto no TCR Europa antes da derradeira prova em Monza.

O jovem alemão não conhece o Circuito da Guia, mas não se intimida: “É uma nova pista para mim, mas espero viver um fim de semana muito físico num circuito urbano técnico. Num campeonato tão competitivo como é o WTCR, temos de estrear-nos totalmente preparados e utilizar cada minuto para este objetivo”.

Augusto Farfus não esconde a sua deceção por não poder ser protagonista das lutas de carros de turismo nas ruas de Macau, mas está conformado. “Para ser honesto é doloroso, pois é um circuito onde costumo ter bons resultados. Infelizmente, contrariamente às 24 Horas de Nurburgring onde tive autorização para correr em GT e no WTCR no mesmo fim de semana”, lamenta o piloto de Curitiba.