Alemanha colocou 3122,90 milhões em dívida a dois anos a juros negativos

A Alemanha colocou hoje 3.122,90 milhões de euros em dívida a dois anos a uma taxa de juro média de -0,58 por cento, ligeiramente inferior à de -0,57 por cento no leilão anterior, anunciou o Bundesbank.

O Bundesbank informou hoje que o leilão teve uma procura elevada, de 5.201 milhões de euros, ou seja 1,7 vezes o montante colocado.

Os títulos de dívida hoje vendidos vencem-se em 12 de março de 2021, adiantou o banco central alemão.

O Estado alemão ficou com títulos no valor de 877,10 milhões de euros em carteira para colocar no mercado secundário.