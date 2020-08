Mundo Alemanha com maior número de novos casos desde 1 de maio Por

Nas últimas 24 horas, foram detetados 1449 novos casos de covid-19, o valor mais alto desde 1 de maio.

Há dados preocupantes relativos à covid-19, na Alemanha, país que registou um aumento assinalável de novos casos.

Nas últimas 24 horas, verificaram-se 1149 novos infetados, o número mais alto desde o primeiro dia de maio, segundo dados do Instituto Robert Koch, que acompanha a pandemia, naquele país.

A Alemanha – que já conta com 9225 vítimas mortais por covid-19, mais 14 do que ontem – soma agora um total de 221 413 casos desde o início da pandemia, ainda de acordo com aquele instituto.

Desses, 200 200 foram considerados curados. Desde o anterior boletim naquele país, verifica-se um acréscimo de 700 pacientes curados.

A Renânia do Norte-Vestefália é o estado federado com o mais novos contágios (538), seguindo-se a Baviera (209). Refira-se que a região de Berlim não enviou dados para o Instituto Robert Koch.