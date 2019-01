Motores Ajudas para incrementar as ultrapassagens no DTM Por

É oficial. Os sistemas DRS e ‘Push to Pass’ vão chegar ao Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) em 2019.

O anúncio foi feito pelos responsáveis daquela competição, que este ano vai ter carros mais potentes e modificados em termos de aerodinâmica, recorrendo a motores 2 litros de quatro cilindros biturbo.

A chegada do DRS, sistema adotado pela fórmula 1 que permite ter ‘asas’ posteriores móveis baixadas para reduzir o arrasto, vai recorrer apêndices aerodinâmicos muito semelhantes aos do SuperGT japonês. Será acionado quando o carro que roda à frente esteja a menos de três segundos do que o persegue, sendo que a maior diferença é que os pilotos só o podem acionar nas últimas cinco voltas.

Mas os organizadores do DTM quiseram ir mais longe para melhorar o espetáculo e recorrer ao ‘Push to Pass’, uma ideia surgida na IndyCar, e que permite oferecer 30 cv suplementares, que poderá ser acionado até 12 vezes durante a corrida.

Para além de mais potentes, os novos carros do DTM são mais leves 50 kg que os seus antecessores, passando o peso total para 981 kg. Uma relação peso/potência de 1,6kg/1 cv. As simulações indicam que posam ultrapassar os 500 km/h.