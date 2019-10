Motores Rast e Muller fazem a ‘festa’ do DTM em Hockenheim Por

Já com o título do DTM no ‘bolso’, conquistado na prova anterior em Nurburgring, René Rast enfrentou o derradeiro fim de semana do Campeão Alemão de Carros de Turismo sem pressão, vencendo a primeira corrida do programa.

Tal como veio sucedendo ao longo da temporada, os pilotos da Audi dominaram os acontecimentos, apesar da participação de alguns bólides do SuperGT japonês, preparando o confronto entre as duas competições na Dream Race, prevista para o próximo mês em Fuji, no Japão.

Rast impôs-se pela sétima vez esta época, batendo Marco Wittmann, da BMW, e Mike Rockenfeller, seu companheiro na Audi, numa prova complicada para Jenson Button, que no seu Honda NSX GT500 se classificou apenas nono.

O confronto de domingo traria novo êxito para a marca dos quatro anéis, desta vez através de Nico Muller. O suíço venceu uma corrida à chuva, alcançado o seu terceiro triunfo do ano e garantindo o vice-campeonato.

Apesar de René Rast ter dado a ideia de que poderia repetir o sucesso da véspera, o novo campeão teve de se contentar com o último lugar do pódio, atrás de Mike Rockenfeller. Este trio de pilotos da Audi não deu quaisquer hipóteses aos seus adversários, com Timo Glock a ser o melhor dos homens da BMW, na quarta posição.

Quase nem se deu pela presença dos pilotos do SuperGT, sendo que o seu melhor representante foi Jenson Button… na 16ª posição.

Fique com as imagens do derradeiro confronto deste DTM’2019.