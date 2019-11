Motores Narain Karthikeyan vence Dream Race do DTM Por

O ex-piloto de Fórmula 1 Narain Karthikeyan foi o vencedor da segunda Dream Race do DTM, que colocou frente a frente carros do Campeonato Alemão de Carros de Turismo e bólides do SuperGT na pista de Fuji.

Karthikeyan não estava na frente no começo da prova – disputada debaixo de chuva –, para a qual Loic Duval partiu na frente, mas o fancês do Audi RS5 # 28 não resistiria ao indiando do Honda NSX GT500, que depois ‘voou’ para o triunfo.

Duval rapidamente se atrasou, sobretudo devido ao piloto traseiro esquerdo do seu carro se ter desfeito e o ter obrigado a passar pelas boxes e logo depois ter saído de pista e ter obrigado à entrada do ‘safety-car’.

A neutralização foi aproveitada por vários pilotos para trocarem de pneus, nomeadamente Benoit Trelyuer, mas o recomeço da prova quase não deu para ‘aquecer’, pois novo rebentamento de um pneu, desta vez no Audi RS5 de René Rast, voltou a fazer o ‘safety-car’ entrar novamente em ação.

Narain Karthikean manteve-se na frente, seguido por Marco Wittmann e Loic Duval, mas após o reatamento estes últimos envolveram-se numa luta que levou o francês a empurrar o alemão para fora da pista. A penalização de um segundo aplicada ao gaulês devolveria a segunda posição ao germânico da BMW, segundo classificado no final.

Atrás de Duval completaram o top cinco o japonês Naoki Yamamoto, em Honda NSX, e Kamui Kobayashi, que curiosamente alinhou na prova aos comandos de um BMW M5 DTM, apesar de se piloto oficial da Toyota e na prova alinharem ‘primos’ Lexus GT300.

Em baixo os melhores momentos desta corrida