Desporto Vídeo: Neymar surpreende fã que invadiu treino do PSG Por

O Paris SG estava em mais uma sessão de treino no Qatar e o apronto era à porta aberta para os fãs. Um deles invadiu o campo para estar com Neymar. O internacional brasileiro surpreendeu com a sua atitude. Veja o momento no vídeo.

Prontamente apanhado e imobilizado pela segurança, o adepto estava a ser encaminhado para o exterior do recinto onde decorria o treino quando Neymar decidiu tomar uma atitude.

O internacional brasileiro interrompeu o treino e deslocou-se junto do adepto que aproveitou para tirar uma foto com o craque do Paris SG antes de sair do relvado.

A atitude de Neymar tem sido elogiada.

Veja no vídeo.