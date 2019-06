Air Timor e indonésia Transnusa anunciam para junho voos entre Díli e Kupang

A Air Timor e a indonésia Trasnusa acordaram realizar a partir de 14 de junho um serviço conjunto de ligações aéreas entre as duas capitais da ilha de Timor, Díli e Kupang, divulgaram responsáveis da empresa timorense.

Syed Abdul Rahman, diretor da Air Timor, disse à Lusa que o primeiro voo deverá ocorrer em 14 de junho e que antecipa que os bilhetes para o voo inaugural comecem a ser vendidos entre 10 e 11 de junho.

O responsável da Air Timor disse que o processo burocrático e técnico está “praticamente concluído”, referindo que se prevê que no primeiro mês de operação haja viagens a um preço promocional de 45 dólares (40 euros) por trajeto.

O preço passará depois a um custo médio de entre 80 e 100 dólares (entre 71 e 88,6 euros) com duas viagens previstas por semana, numa primeira fase, às segundas e às sextas.

Transnusa, marca do grupo indonésio PT TransNusa Aviation Mandiri, é uma companhia área indonésia que opera no leste do país, em particular nas zonas de Nusa Tenggara e Sulawesi e que tem como base o aeroporto El Tari, em Kupang, capital da metade indonésia da ilha de Timor.

A empresa foi lançada em 2005 e mantém ligações a partir de Kupang para vários destinos, inicialmente com aviões charter da Pelita Air e da Trigana Air, e desde 2011 com o seu próprio Certificado de Operador Aéreo (AOC).

A empresa tem atualmente uma frota de dez aparelhos.

O voo poderá oferecer uma solução alternativa a quem quer sair de Timor-Leste e evitar os elevados preços praticados atualmente pelas empresas indonésias do grupo Garuda na ligação entre Díli e Bali e pela australiana AirNorth, até Darwin.

Bilhetes para esses destinos, os únicos com que Timor-Leste tem atualmente ligações externas, custam atualmente entre 200 e 300 dólares (entre 177,2 e 266 euros) por trajeto.

Ainda assim, a nova rota implicará um custo idêntico na ligação entre Díli e Bali, por exemplo, já que a ligação até Kupang custará entre 80 e 100 dólares e a de Kupang até Bali ronda igualmente os 100 dólares por trajeto.

Não é a primeira vez que a Air Timor opera voos entre Díli e Kupang tendo realizado vários voos durante um curto espaço de tempo entre o final de 2017 e o início de 2018, que se realizavam três vezes por semana, mas que acabaram por ser suspensos por razões comerciais.