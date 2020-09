Nas Notícias Adão Silva com apoio de Rui Rio para a “unidade” do grupo parlamentar do PSD Por

O deputado Adão Silva oficializou hoje a candidatura à presidência da bancada parlamentar do PSD, tendo como primeiro subscritor o presidente do partido, Rui Rio.

Em declarações aos jornalistas, Adão Silva explicou que avança para unir o grupo parlamentar, pois este é “muito plural”.

“A minha candidatura é marcada, e quero que seja marcada, por uma lógica de unidade do grupo parlamentar, uma unidade que não se consome apenas no grupo parlamentar como tal, mas que nos deixa mais apetrechados e mais capazes para fazermos o trabalho que temos que fazer enquanto representantes do povo português na Assembleia da República”, argumentou.

O primeiro subscritor da lista é o presidente do partido, Rui Rio, que é também quem lidera atualmente o grupo parlamentar.

“Eu acho que a minha candidatura não é uma candidatura de rutura é, sobretudo, uma candidatura de continuidade e oxalá que nesse aspeto eu seja capaz de dar essa continuidade, que muito desejo, mas depois cada um tem o seu estilo, naturalmente, e também cada um tem os seus afazeres”, salientou Adão Silva.

O candidato prometeu estreitar a coordenação “com os órgãos” do PSD, posicionando a bancada parlamentar em “solidariedade” com o partido.

“Esta coordenação é absolutamente inquestionável”, frisou.

Os deputados do PSD vão eleger a direção da bancada na próxima quinta-feira.