Benfica falha Liga dos Campeões ao perder com PAOK

O Benfica perdeu esta noite com o PAOK, por 2-1, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, disputado no Estádio Toumba, em Salónica, na Grécia.

Vertonghen, um dos três reforços lançados no onze pelo treinador Jorge Jesus, abriu o marcador com um autogolo, aos 63 minutos.

Andrija Zivkovic, que há dias rescindiu com o Benfica e assinou pela formação grega, dilatou a vantagem, aos 75.

Já nos descontos, Rafa reduziu para as águias, alimentando a esperança numa igualdade que acabou por não surgir.

Com a derrota, o Benfica falha o acesso à Liga dos Campeões. Já o PAOK, orientado pelo português Abel Ferreira, vai defrontar os russos do Krasnodar no playoff de acesso à fase de grupos.