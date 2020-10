Nas Notícias Acidente “já passou e é mais do que seguro andar de metro”, afirma o ministro Por

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, salientou que “é mais do que seguro andar de metro”, agora que o acidente no túnel do Metro de Lisboa “já passou”.

O governante lamentou o desabamento de parte do túnel do metro, na zona da Praça de Espanha, para assegurar que a obra vai “correr bem até ao fim”.

“Lamentamos muito os quatro feridos, felizmente todos ligeiros, lamentamos muito todo o transtorno que causámos aos utentes do metro, que durante estes dois dias não o puderam utilizar, mas já passou e vamos acreditar que a partir de agora todos os olhos vão estar postos nesta obra”, comentou o governante, durante a visita à estação do metro da Praça de Espanha.

O acidente “já passou” e “é mais do que seguro” andar no Metro de Lisboa, insistiu o ministro.

Quando solicitado a justificar essa garantia de que não volta a ocorrer um acidente semelhante, respondeu: “Com maior cuidado por parte do empreiteiro, com uma fiscalização mais apertada e com o próprio dono de obra a acompanhar mais de perto a obra”.

“O que aconteceu não podia ter acontecido, mas foi mesmo um acidente. Já passou e é mais do que seguro andar de metro. Foi sempre e será sempre seguro andar de metro em Lisboa”, concluiu.

O acidente, ocorrido pelas 14h30 de terça-feira, suspendeu a circulação na linha Azul entre as Laranjeiras e o Marquês de Pombal até às 23h00 de ontem.