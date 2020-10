Nas Notícias Paulo Portas pondera candidatura à Câmara de Lisboa, avança o Público Por

Paulo Portas, ex-presidente do CDS e antigo vice-primeiro-ministro, está a ponderar a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, refere hoje o Público.

De acordo com o jornal, o antigo líder centrista foi desafiado a liderar uma coligação PSD/CDS para concorrer contra Fernando Medina, o atual presidente da Câmara, eleito pelo PS.

A abordagem terá sido informal, mas não foi rejeitada por Paulo Portas, referiu ainda o Público.

Em meados de setembro, numa entrevista à SIC, Rui Rio, presidente do PSD, não descartou a hipótese de Paulo Portas liderar a coligação à Câmara de Lisboa.

“Eu não vou comentar nome nenhum para Câmara nenhuma, designadamente para o Porto e Lisboa. Paulo Portas é hoje um dos políticos de referência e dos portugueses mais bem preparados para o exercício de qualquer cargo público”, salientou o líder social-democrata.

O nome de Paulo Portas terá sido lançado por Miguel Poiares Maduro, antiga figura de topo no PSD.

O ex-presidente do CDS seria a “alternativa de direita sólida e viável” ao socialista Fernando Medina, no entender do ex-ministro.