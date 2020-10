Nas Notícias Júlia Palha deixa críticas veladas à TVI após assinar pela SIC Por

A atriz Júlia Palha, que assinou contrato de exclusividade com a SIC, deixou várias críticas veladas à anterior estação, a TVI.

Num post nas redes sociais, a agradecer o “voto de confiança” da SIC, a atriz deixa referências a “desafios à medida” “margem de manobra artística”, dando a entender que estaria a ser ‘limitada’ na estação de Queluz.

“O convite do Daniel [Oliveira] foi irrecusável, novos projetos e desafios à minha medida, e uma margem de manobra artística enorme”, escreveu.

Após vários anos na TVI, Júlia Palha insinuou ainda que teria pouco poder na escolha dos papéis que ia interpretar.

“É muito importante para mim, enquanto atriz, poder decidir quais os papéis que me fazem sentido e quando me fazem sentido, e sei que a SIC me vai proporcionar essa oportunidade”, concluiu a atriz.