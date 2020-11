Nas Notícias “Acho mesmo que devemos continuar a discutir se as medidas de fim de semana são boas ou más” Por

João Fernando Ramos, um dos principais rostos da informação da TVI, voltou a criticar a forma como parte da população contesta as medidas das autoridades para travar a pandemia sem levar em conta os comportamentos individuais que urge adotar.

Num texto publicado no Facebook, o jornalista e diretor da TVI apontou o dedo a quem contesta as restrições impostas sem se ‘preocupar’ com o agravamento da situação epidemiológica.

“Acho mesmo que devemos continuar a discutir se as medidas de fim de semana são boas ou más… sem metemos rapidamente na cabeça que temos que mudar de comportamento”, escreveu João Fernando Ramos, um dos responsáveis pela informação da TVI a Norte, a região mais afetada pela pandemia.

O alerta do jornalista foi feito no dia em que Portugal voltou a registar um recorde no número de mortos provocados pela doença (82 nas últimas 24 horas) e no número de internamentos, aumentando a “pressão nos hospitais”.

“Depende de cada um… mas…”, reforçou João Fernando Ramos, dias depois de ter questionado se é preciso “um polícia à porta para termos juízo”.

Na região Norte, foram registados 44 dos 82 óbitos das últimas 24 horas, assim como quase metade dos contágios.

