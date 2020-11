Nas Notícias Morreu Gonçalo Ribeiro Telles Por

Morreu Gonçalo Ribeiro Telles, de 98 anos, arquiteto paisagista, professor universitário e figura de relevo do movimento monárquico português.

A notícia foi avançada pelo Público, que confirmou o óbito junto do filho, Miguel Ribeiro Telles.

Ainda no regime da ditadura, demitiu-se da Câmara de Lisboa quando lhe foi exigido que recuasse no espaço para as árvores num projeto para a Avenida da Liberdade.

Em 1967, quando as cheias do Tejo provocaram mortes, apareceu na televisão a contestar o desordenamento do território.

Após o 25 de Abril, Gonçalo Ribeiro Telles ajudou a escrever o articulado sobre o Ambiente na Constituição da República Portuguesa.

Figura de proa no movimento ecológico nacional, o arquiteto paisagista nunca deixou de criticar a eucaliptização do país.