Nas Notícias “Precisamos de um polícia à porta para termos juízo?” Por

João Fernando Ramos, um dos principais rostos da informação da TVI, manifestou surpresa e indignação pela forma como parte da população contesta as medidas para travar a pandemia de covid-19.

Com os números numa alarmante tendência de subida – ainda ontem, a ministra da Saúde divulgou uma previsão que aponta para 444 pessoas internadas em cuidados intensivos já no próximo dia 4 de novembro –, as autoridades decretaram novas medidas, como o uso obrigatório de máscara na via pública e a proibição de circulação entre concelhos no ‘fim de semana dos finados’.

“Tempos estranhos, com esta indignação acéfala”, começou por comentar o jornalista e diretor da TVI, na página do Facebook.

“Então hoje é tudo contra uma limitação de deslocações para travar uma perigosa onda da pandemia, que não estamos a conseguir controlar. Contra porque a obrigação tem demasiadas excepções”, continuou.

Perante um contexto pandémico tão grave, esta ‘vontade’ de contestar mereceu o repúdio de João Fernando Ramos.

“Então as pessoas têm a cabeça para quê? Dará muito trabalho e pensar que esta é hora de se ficar em casa? Precisamos de um polícia à porta para termos juízo? A coisa é séria e depende de cada um o controlo desta situação”, insistiu

“Está nas nossas mãos e basta pensar um bocadinho. É uma praga esta constante ‘indignação’ conta tudo e contra todos…”, concluiu João Fernando Ramos.