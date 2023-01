Mundo Acerta na chave do Euromilhões mas registo falha e perde superjackpot Por

Um casal viveu uma experiência pouco recomendada para quem tem problemas de coração. De um momento para o outro o casal julgava que estava milionário por ter acertado na chave do Euromilhões.

Mas pouco tempo depois perceberam que o superjackpot não iria cair na sua carteira, pois ocorreu um erro na validação do registo do boletim.

Relata a imprensa britânica, que Rachel Kennedy e o seu namorado, Liam McCrogan, ambos residentes na zona de Hertfordshire, acreditaram por algum tempo que eram os vencedores de um jackpot a rondar os 200 milhões de euros do concurso dos concursos a nível europeu.

Esse foi, até à altura, o maior jackpot de sempre do Euromilhões, como lhe demos conta. E tudo parecia maravilhoso para o casal, que acreditou que já fazia parte do grupo dos excêntricos.

Só que, como conta o The Mirror, Rachel Kennedy não tinha saldo suficiente na conta para o registo do boletim.

Não tinha saldo e o boletim ficou inativado

Rachel Kennedy conta agora que ainda tentou ligar para a entidade que gere o Euromilhões no Reino Unido, mas a resposta que recebeu foi a de que a aposta não tinha sido validada.

“Liguei para o número a pensar que tinha ganhado o prémio e eles disseram: ‘Sim, tem os números certos, mas não tinha os fundos na conta para o pagamento do bilhete, pelo que não foi feita a aposta’”, relatou Rachel Kennedy, em declarações à imprensa britânica.

Rachel Kennedy refere ainda que a organização do sorteio no Reino Unido compreendeu o desânimo do casal perante o prémio que pensava que iria receber e que, afinal, não teria direito.

A mulher diz que a organização lhe desejou “sorte” para apostas futuras. E se as fizer, todos acreditam que Rachel Kennedy e Liam McCrogan vai confirmar até ao fim se têm mesmo o boletim devidamente preenchido e validado façam eles o registo no quiosque ou através dos meios virtuais, onde também é possível jogar.