Crianças ucranianas constroem escola improvisada com as próprias mãos para não perderem aulas

A Ucrânia continua a debater-se com a invasão russa mas, aos poucos e dentro dos possíveis, a população ucraniana tenta voltar à ‘normalidade’. E uma das rotinas que se procura que volte a ser o que era diz respeito ao ensino. E da Ucrânia chega uma história impactante que mostra a força e a originalidade do povo ucraniano para tentar ultrapassar todas as barreiras que são colocadas. E esta história tem como protagonistas os mais novos.

Algumas crianças de uma aldeia da zona de Kharkiv construíram uma cabana no topo de uma serra onde assistem às aulas.

A dado momento, depois de os russos deixarem o local após a invasão, as crianças perceberam que era no topo da serra que estava um local com sinal de internet. E foi aí que montaram a escola.

É certo que não tem as condições que a antiga tinha mas sempre dá para estar nas aulas. E todos os dias os amigos do 5.º ano juntam-se para assistirem às aulas da professora, à distância, mesmo que o rigor do inverno seja um outro desafio.

“Estamos aqui durante duas ou três horas. Algumas vezes só nos sentamos aqui uma hora”, conta Mykola Dziuba, um dos meninos da aldeia de Hontarivka.

Mykola não esconde que quando faz mais frio fica “desagradável”, embora a tenta, dentro dos possíveis, sirva para as crianças se protegerem do frio e da chuva dentro dos possíveis.

As crianças aproveitaram algumas lonas de plástico, postes de madeira, tijolos e areia para ajudar a segurar a sua improvisada escola.

Professora orgulhosa da atitude das crianças de Hontarivka

Liudmyla Myronenko, professora e diretora da escola que Mykola frequentava com os amigos antes da invasão russa, mostra-se orgulhosa pela capacidade das crianças em criarem uma escola mesmo naquelas condições e perante o atual contexto.

“Fiquei realmente impressionada com as crianças”, admitiu Liudmyla Myronenko, em declarações à reportagem da agência de notícias internacional Reuters.

Habitantes aproveitam sinal para comunicar com o mundo

Graças à audácia e inteligência destas crianças a aldeia de Hontarivka passou a estar ligada ao mundo. Embora o sinal de internet seja fraco, muitas famílias têm procurado falar com os seus através da cabana montada por Mykola e os amigos.

“Até os adultos começara a ir lá para falar com as famílias”, conta Vira Dziuba, uma habitante de Hontarivka.