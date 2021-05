Nas Notícias Rui Rio reage à declaração de Cavaco e aponta “contradição” Por

Cavaco Silva considerou que será “chocante” que o PSD viabilizasse a reforma das Forças Armadas. Rui Rio tem uma visão diferente e aponta que travar essa reforça seria “uma contradição muito grande”.

O presidente do PSD, Rui Rio, reagiu às palavras de Cavaco Silva, que ontem considerou que seria “um erro grave” que os deputados do PSD votassem a favor da reforma das Forças Armadas. O ex-Presidente da República disse mesmo que “seria chocante ver deputados social-democratas seguirem esse caminho”.

Para Rui Rio, travar essa reforma representaria uma “contradição muito grande” do PSD, uma vez que os sociais-democratas defendem a medida há anos, desde os tempos de outros líderes do partido.

“Seria uma contradição muito grande do PSD dizer assim: nós há tantos anos que defendemos uma reforma neste sentido e agora porque ela é apresentada pelo Partido Socialista contradizemo-nos a nós mesmos e vamos votar contra só porque é do Partido Socialista, só porque não é do nosso governo”, afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, nesta segunda-feira, no Porto, à margem de uma visita ao Museu do Holocausto.

Rui Rio salienta, no entanto, que a reforma das Forças Armadas não deve avançar nos exatos termos em que o PS a apresenta.

“A reforma não tem de ser exatamente assim. Ninguém está a dizer que a forma como ela vai entrar no Parlamento é exatamente a forma como ela vai sair. E poderá, na especialidade, naturalmente, sofrer alterações”, alegou Rui Rio, citado pela Lusa.

No entanto, apesar de respeitar a opinião de Cavaco Silva, o presidente do PSD recorda que a medida “esteve nos programas de Durão Barroso, de Santana Lopes e até nos programas de Passos Coelho”.

Suportando a sua ideia numa questão de “coerência”, Rui Rio sustenta que “o país não anda para a frente” se os partidos tiverem uma ideia quando são Governo e outra completamente distinta quando estão na oposição.