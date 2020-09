Cultura A dança regressa ao Theatro Circo com Moullinex Por

No dia 12 de setembro, pelas 21h30, Moullinex vem ao Theatro Circo para fazer renascer o espírito do público bracarense.

Em modo “rough mix”, Moullinex traz para palco temas novos e novos arranjos para temas antigos. Esta exploração será em aberto com a banda, e uma convidada muito especial: Selma Uamusse. Algo diferente que nunca mais se irá repetir.

Moullinex é o alter-ego do produtor português, dj e multi-instrumentista Luís Clara Gomes. Após se estabelecer como um dos artistas mais influentes da cena disco, e fundar a editora Discotexas juntamente com Xinobi, lançando três discos, Flora (2012), Elsewhere (2015) e Hypersex (2017), chega agora ao Theatro Circo para apresentar um espetáculo único juntamente com a cantora moçambicana Selma Uamusse.

Prepara neste momento um disco novo para 2020, o qual se tem revelado como um “processo bonito e assustador, cheio de convicção, mas também insegurança. Por estar a evitar tanto os meus atalhos habituais, confortos e vícios, talvez seja o trabalho em que me desafiei mais artística, emocional e tecnicamente.” Em 2020, Moullinex, quer levar o seu novo processo criativo a palco pois quer “Trazer as criações feitas no conforto das quatro paredes para a rua, para passearem e serem expostas a ao público. Chegou a fase de transpor estes temas para concerto. É uma altura pela qual anseio, mas que sempre temo.”

Na noite de 12 de setembro, levarei o estúdio para o Theatro Circo e tocará “temas novos e fazer novos arranjos para temas antigos. Esta exploração será em aberto com a banda, convidados (surpresa, como é habitual…) e público. Algo especial que nunca se irá repetir. Mal posso esperar para partilhar tudo isto convosco.”

O convite está feito para uma noite memorável com um dos mais consagrados produtores nacionais, acompanhado dos melhores músicos.