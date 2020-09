Desporto “Vieira recusou 60 milhões por Vinícius? Ele não vale nem metade” Por

Maniche manifesta surpresa com a notícia da recusa de uma proposta apresentada ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para compra do avançado Vinícius. “Ele não vale nem metade”, diz o antigo futebolista.

O presidente do Benfica terá rejeitado uma proposta para venda do avançado Vinícius, por um valor de 60 milhões de euros.

O assunto foi debatido no Futebol Total, programa do Canal 11 que tem no painel de comentadores Maniche.

“O presidente do Benfica recusou 60 milhões pelo Vinícius? Eu acho que o Vinícius não vale nem metade”, disparou o antigo médio que passou pelo Benfica e pelo FC Porto, citado pelo jornal Bancada.

Mas não foi apenas a decisão sobre a alegada proposta de Vinícius que gerou surpresa no antigo futebolista.

Também os 24 milhões pagos pelo internacional uruguaio Darwin Núñez suscitam uma crítica de Maniche.

“O presidente diz que não vendeu Vinícius porque acha que ele vale mais. Eu também tenho o direito de dizer que Darwin Núñez não vale 24 milhões, neste momento”, complementou, analisando outro reforço encarnado.

O internacional brasileiro Everton Cebolinha, contratado ao Grémio por 22 milhões de euros, também não convence Maniche.

“Vocês todos dizem que é um craque do tamanho do mundo, seleção do Brasil… Eu acho que tem de fazer mais. E do Pedrinho nem falo…”, referiu.