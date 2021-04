Hoje é dia 12 de abril, Iuri Gagarin torna-se no primeiro Homem a viajar no espaço Por

Doze de abril de 1961. O cosmonauta soviético Iuri Gagarin torna-se no primeiro Homem a viajar no espaço, a bordo da nave Vostok I, dando uma volta completa na órbitra terrestre. “Olhei para todos os lados, mas não vi Deus”, disse o embaixador do programa espacial soviético.

Iuri Alekseievitch Gagarin nasceu em Kluchino, a 9 de março de 1934 e viria a morrer a 27 de março de 1968, sete anos depois de fazer história, abrindo as portas do espaço, num feito que abriu os horizontes humanos na pesquisa espacial.

Gagarin foi o escolhido para esta missão por diversos motivos. Em primeiro lugar, pelas suas origens camponesas, que eram bem vistas no regime soviético. Depois, pelas suas características físicas – apenas 1,57 metros de altura e 69 quilos de peso –, as ideais para uma nave de pequenas dimensões.

E numa cápsula da Vostok I (nave com 4,4 metros de comprimento e 2,4 de diâmetro e 4,7 toneladas), Iuri Gagarin tornou-se no primeiro a ver o Planeta Azul, no dia 12 de abril de 1961. “A Terra é azul. Como é maravilhosa… É incrível”, afirmou, depois de uma viagem que representa o sucesso do programa espacial soviético. Pela proeza, recebeu a medalha da Ordem de Lenine.

Com 27 anos de idade, rubricou um feito até então único, na História da Humanidade: uma volta completa em órbita do Planeta Terra, durante 108 minutos, a 315 quilómetros de altura. O voo foi totalmente automático, a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora.

“Olhei para todos os lados, mas não vi Deus”, disse também Gagarin, numa das frases marcantes desta celebridade soviética e mundial, que passou a viajar com os pés assentes na terra, a promover a tecnologia espacial da União Soviética, recebido como herói, por reis, rainhas, presidentes e multidões.

Sete anos mais tarde, a 27 de março de 1968, morre após queda do avião que pilotava, durante um voo de rotina sobre a cidade de Kirzhach. Iuri Gagarin e o instrutor de voo, Vladimir Seryogin, perdem a vida num acidente que nunca foi explicado.

Neste dia 12 de abril, em 1609, a Holanda recupera a independência de Espanha e no mesmo século, em 1633, Galileu é condenado pela Inquisição, por heresia, linha de pensamento contrária ao sistema.

A 12 de abril de 1861, tem início da Guerra Civil Americana, que viria a terminar em 1865. Tratou-se do conflito que mais mortes causou na população norte-americana – cerca de três por cento do total, na época. Estima-se que 970 mil pessoas perderam a vida, sendo que 620 mil eram soldados.

Neste dia, no ano de 1981, a Columbia faz o primeiro voo espacial. E 30 anos mais tarde, o Fundo Monetário Internacional dá início ao resgate de Portugal, para um plano de assistência financeira no país, com um empréstimo de 78 mil milhões de euros.

Nasceram a 12 de abril Joachim Kammermeister, humanista e poeta alemão (1500), Garcilaso de la Vega, escritor peruano (1539), Pierre Le Gros, escultor francês (1666), Francisco de Paula Victor, primeiro negro a ser ordenado padre no Brasil (1827), e Robert Delaunay, pintor abstracionista francês (1885).

Nasceram ainda Francisco Craveiro Lopes, político português (1894), Montserrat Caballé, soprano espanhola (1933), Andy Garcia, ator cubano (1956), e Carlos Sainz, piloto espanhol (1962).

Morreram neste dia Jacques-Bénigne Bossuet, teólogo francês (1704), Franklin Delano Roosevelt, 32.º Presidente dos EUA (1945), Josephine Baker, cantora e dançarina norte-americana naturalizada francesa (1975), e George Wald, vencedor do Nobel de Medicina em 1967 (1997).