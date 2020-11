Desporto Boavista derrota Benfica e deixa Sporting na liderança Por

Uma exibição personalizada permitiu hoje ao Boavista impor-se na receção ao Benfica, por 3-0, no encontro de encerramento da sexta jornada da I Liga de futebol, que impediu as ‘águias’ de reassumirem a liderança isolada.

No Estádio do Bessa, a grande penalidade de Angel Gomes (18 minutos) e os golos de Alberth Elis (38) e Yanis Hamache (76) interromperam o pleno de triunfos lisboetas no campeonato e pautaram a pior exibição da segunda era de Jorge Jesus na Luz.

O Benfica entregou a liderança ao Sporting, mantendo-se com 15 pontos, menos um que os ‘leões’ e mais três do que o Sporting de Braga, terceiro colocado, falhando a oportunidade de ampliar a diferença sobre o campeão nacional FC Porto, quarto, com 10 pontos.

Já o Boavista somou o primeiro triunfo esta temporada, abandonou a zona de despromoção e ascendeu à 13.ª posição, com seis pontos, na sequência das altas expectativas alimentadas em torno do investimento demonstrado no defeso.