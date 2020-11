Nas Notícias Mais 46 mortos e novo máximo de internados em unidades de cuidados intensivos Por

Nas últimas 24 horas, verificaram-se mais 46 vítimas mortais, e 2506 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Portugal tem 294 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), novo máximo desde o início da pandemia. Há agora 60 963 casos ativos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 46 vítimas mortais por covid-19, com mais 2506 infetados pelo novo coronavírus, sendo que há agora 60 963 casos ativos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dado relevante prende-se com o facto de Portugal ter registado nesta segunda-feira um novo máximo de pessoas internadas com covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Há hoje 294 pessoas hospitalizadas naquelas unidades, segundo a DGS, mais 10 pessoas do que ontem, o que representa o número mais alto desde o início da pandemia.

O anterior valor máximo de internamentos em cuidados intensivos tinha sido registado no passado sábado, com 286 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com covid-19.