Nas Notícias 5 boas alternativas ao açúcar Por

Conheça 5 substâncias que podem substituir o açúcar que ingere

O açúcar em excesso acaba por provocar problemas de saúde. A obesidade surge no topo mas também diabetes, cáries nos dentes ou doenças cardiovasculares podem ter como origem o consumo elevado de substâncias com açúcar. Até mesmo os cuidados com a pele devem levar em consideração o que comemos. Por isso, nutricionistas de todo o mundo tentam apelar a uma maior consciencialização a respeito do consumo de açúcar e tentam partilhar as suas visões para as alternativas. Deste modo, fique a conhecer 5 boas alternativas ao açúcar.

O açúcar está em muitos daqueles produtos que as pessoas adoram e fugir-lhe torna-se numa tarefa complicada. Mas não há impossíveis. Embora a presença do açúcar se faça notar em alimentos que agradam ao paladar, há como afastar o açúcar da alimentação. Tudo por melhores hábitos alimentares.

1- Fruta

A fruta é um aliado fortíssimo para substituir o açúcar na alimentação, já que os frutos têm açúcar na sua composição.

Pode adicionar uma peça de fruta num iogurte natural dado que, por exemplo, a maçã, uma banana ou até frutos vermelhos podem adocicar o seu alimento.

No caso de água, quem não gosta de beber água simples, pode colocar frutos como os mirtilos que oferecem um sabor diferente á agua para consumo.

2 – Mel

O mel é um excelente aliado para ir a jogo em vez do açúcar, dado que não tem os malefícios do açúcar e, além disso, tem antioxidantes.

O mel é ótimo também para combinar com vários alimentos ou bebidas sejam elas mais quentes ou mais frias. Por isso, é muito recomendado para quem tenta render o açúcar.

3 – Stevia

Já ouviu falar em Stevia? Stevia deriva de plantas e tem zero calorias e pode ser usado em vez do açúcar refinado. Mas tome cuidado que é muito mais doce que o açúcar. Não exagere na quantidade.

Stevia é muito usado sobretudo para quem sofre de diabetes ou pré-diabetes.

4 – Especiarias

Existem muitas especiarias que são ótimas para substituir o açúcar nas refeições. A canela é uma das melhores opções. E você sabia que a canela ajuda em problemas digestivos, diminui o cansaço, combate o colesterol, sendo também antifúngica e anestésica.

5 – Xarope de agave

O Xarope de agave é 50 vezes mais doce que o açúcar e por isso rende mais do que uma colher de açúcar para fazer aquele bolo ou outra qualquer receita culinária que você gosta.

O Xarope de agave surge do néctar extraído de catos. E embora também aumente os índices glicémicos no sangue, não precisa de colocar tanta quantidade para adoçar algo como de açúcar. Essa é a grande vantagem do Xarope de agave em relação ao açúcar refinado.

O açúcar é todo igual?

Não. O açúcar tem diferenças. Há o açúcar monossacárido presente nas frutas, que é a frutose. E quando não é consumido em excesso até traz vantagens para o organismo.

O açúcar também está presente no leite, sabia? Por isso, quando há lactose não necessita adicionar mais camadas de açúcar para deixar o leite docinho.

E resta também outro tipo de açúcar, o açúcar simples, também conhecido por sacarose. Esse é aquele que se encontra em pacotes no supermercado ao quilo ou para comercialização no café.

Existe algum nível de açúcar que devemos consumir preferencialmente?

Os nutricionistas recomendam que não se deva consumir açúcar em excesso. Eles estimam que o ideal seria consumir cerca de 5 por cento do total da energia gasta.

Só que é sempre complicado escapar ao açúcar, que o digam as bocas doces que gostam sempre de ter a sensação de doçura.

Mas existem algumas estratégias para reduzir o consumo de açúcar. Ora veja.

Quais as estratégias para reduzir o consumo de açúcar?

É importante ler os rótulos antes de adquirir um produto. E fique a saber que se o açúcar for um dos primeiros ingredientes mencionados, então é sinal de que tem enorme importância no produto, logo este será um produto que deve evitar. Aliás, a este respeito, o Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com rostos conhecidos do teatro e da televisão, chegou em tempos a promover uma campanha de sensibilização por causa dos “perigos que se podem esconder nos rótulos dos alimentos”.

Muitas pessoas optam sobretudo por comprar alimentos práticos que estão nas máquinas de venda. E muitos desses produtos acabam por ter altos teores de açúcar.

Procurar alimentos que indiquem que não há açúcares adicionados é importante, daí que deva ter essa estratégia em mente quando vai às compras.

Opte por consumir frutas e vegetais, ou frutos secos em vez de bolos com açúcar, lembrando também que os refrigerantes, além de corantes, têm também generosas quantidades de açúcar para conquistar o paladar de quem os consome.

Como é produzido o açúcar?

O açúcar que chega a nossas casas em pacotes passa por um processo de fabrico longo, que começa com a plantação da cana de açúcar.

Depois, é recolhida a cana de açúcar, que tem uma aparência de um bambu, e dá-se o refinamento, não sem antes ser lavada para retirar impurezas.

A moagem é essencial e feita por máquinas que conseguem fazer soltar a garapa, o caldo da cana.

Mas o processo é complexo e depois de as máquinas triturarem a cana, fica uma parte sólida na moagem, que dá pelo nome de bagaço. Esse é misturado em água quente.

O que é extraído é depois alvo de uma análise para avaliar o pH e níveis de açúcar. Além disso, é preciso por vezes corrigir a coloração e tentar acabar com micro-organismos que possam afetar a saúde quando consumidos.

Em seguida, dá-se o processo de evaporação, quando se coloca a calda em grandes tanques que aceleram os processos químicos que levam a que eventuais micro-organismos ainda presentes possam sair.

Como é que o açúcar chega às prateleiras com aquela aparência?

No final desse processo, o produtor fica com uma calda espessa que muitos chamam de xarope.

E para esse xarope ter a aparência que conhecemos nos pacotes é ainda necessário passar por um processo de cristalização a que se chega quando o xarope é cozido.

E quase por fim, é colocado numa centrífuga com água e vapor que separa o dito açúcar daquilo que os fabricantes de açúcar chamam de mel.

No fim deste processo, resta só secar e embalar o açúcar para depois serem transportados para as superfícies comerciais.