Aprenda a avaliar os níveis e quando deve mudar o óleo

A manutenção dos carros é importante e um dos componentes a que os proprietários dos veículos mais atenção devem dar é ao nível e à qualidade do óleo. O óleo permite lubrificar diversos componentes do veículo e prolongar a sua durabilidade. Não ignore o óleo no carro e saiba quando e como mudar o óleo do carro.

Os proprietários dos veículos devem mudar o óleo quando este fique com uma aparência praticamente semelhante a água. Um óleo que fica com um tom muito escuro e que perde a viscosidade praticamente já nada está a fazer, apenas a prejudicar a eficácia do veículo.

Outra das situações em que deve mudar o óleo é quando verificar que este não está nos níveis indicados. Você não deve circular nem com níveis baixos de olho nem demasiado altos. O meio termo é importante para manter o veículo em perfeitas condições no que ao óleo diz respeito.

Quando quiser mudar o óleo, não o faça com o veículo quente. Deixe que este arrefeça e faça depois então esse procedimento, levando também em consideração a necessidade de ter o carro num plano equilibrado e tendo em mente que a mudança de óleo poderá ser um processo que levará algumas horas.

Certifique-se também de que o óleo retirado não é deitado ao lixo. Ajude o ambiente e não coloque óleo passado nos caixotes de lixo. Quando a mudança é feita em oficinas, estas estão obrigadas a acondicionar o óleo em recipientes que depois são passados para entidades que fazem o tratamento dos óleos já usados.

O que é preciso para mudar o óleo do carro?

Para mudar o óleo do carro, além de ter um lubrificante novo preparado, é necessário retirar o velho do veículo.

Você precisa de um funil, uma chave de filtro, um alguidar, uma chave de caixa e luvas. Também é aconselhável ter panos para limpeza e eventualmente folhas ou plásticos para colocar por baixo do veículo, junto à zona do motor.

Depois, se for trocar o filtro do óleo ao mesmo tempo, comece por retirar a panela de retenção de óleo do filtro.

Nunca troque o óleo com o veículo quente

Deixe escorrer e aproveite para esfregar algum óleo na junta do novo filtro. Após esse processo, aproveite para limpar o bujão de drenagem. Use um pano antes e deixe escorrer até ao fim o óleo antigo para um recipiente.

Depois, deve voltar a colocar o bujão de drenagem para começar a deitar óleo novo lá para dentro com recurso a um funil.

Tenha em atenção que a vareta do óleo já deverá estar no sítio no capô.

Dê à chave, deixe o óleo circular pelos tubos e depois tire a vareta e limpe-a antes de a colocar novamente para verificar os níveis de óleo.

E para que tenha os níveis de óleo sempre controlados deve fazer verificações frequentes ao óleo. Veja a cor e se tem muito ou pouco. Como? De forma muito simples.

Como verificar os níveis de óleo?

Para verificar os níveis de óleo deve usar a vareta que lhe dará a essa indicação. O óleo deverá estar entre os dois riscos de mínimo e máximo.

É também essencial que o óleo que circula nos tubos do veículo seja aquele que está indicado pelo fabricante.

Não tente colocar um óleo que não seja indicado para o seu veículo. Ainda que algumas marcas de óleo possam ‘vender-se’ a si mesmas garantindo excelentes resultados, é importante manter-se fiel às indicações da marca do seu veículo.

Ninguém melhor do que o fabricante do seu veículo o conhecerá melhor

Lembre-se que os automóveis em fabrico passam por uma série de testes a vários níveis. E ninguém melhor do que o fabricante do seu veículo o conhecerá melhor, deixando-lhe indicações sobre o melhor lubrificante e as quantidades.

Para que serve o filtro do óleo?

Falar de óleo implica necessariamente falar do filtro do óleo que é muito importante, como o nome indica, para filtrar as impurezas que os componentes acabam por gerar quando estão ativadas.

Quando um veículo está em circulação acabam por ser criadas pequenas partículas que se não forem filtradas podem criar problemas no seu veículo. E tenha atenção que quanto mais recente for o modelo do seu veículo, maior a necessidade de mudar o filtro do óleo, dado que as micropartículas geradas são em maior números nos carros evoluídos tecnologicamente.

Quando devo mudar o filtro do óleo?

O óleo deve ser mudado de cada vez que muda o óleo do veículo. Porém, é possível que seja intercalado. Isto é, se não mudar o filtro quando muda o óleo, da próxima vez que mudar o óleo, deve fazê-lo. Geralmente, a cada duas trocas de lubrificante deve corresponder uma muda do filtro do óleo.