Mundo Chave do Euromilhões desta terça-feira, 28 de março de 2023, com jackpot de 17 milhões de euros Por

Veja a chave do Euromilhões deste dia 28 de março de 2023

Já se realizou o sorteio do Euromilhões desta terça-feira. Fique agora a conhecer a chave vencedora do Euromilhões deste dia 28 de março de 2023, que dá acesso a um jackpot de 17 milhões de euros.

Os números e estrelas definidos há poucos minutos correspondem ao sorteio 025/2023 e abrem a porta a muitos milhões que podem ser seus. Verifique.

Nesta terça-feira, foram sorteados os números 16, 21, 34, 36 e 44 e as estrelas 9 e 10.

Confirme a chave do Euromilhões

O PT Jornal revela em última hora e primeira mão a chave do Euromilhões. Porém, os apostadores devem confirmar os números e eventuais prémios do Euromilhões junto do regulador oficial, que no caso português é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Não se esqueça que os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor, em Portugal.

Veja as chaves do Euromilhões sorteadas anteriormente

Fique também a saber que o PT Jornal guarda em arquivo todas as chaves e resultados do Euromilhões.

Assim, se tem boletins antigos ainda por verificar, consulte a nossa base de dados e saiba se foi premiado.