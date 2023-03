Nas Notícias 4 opções saborosas para dar nova vida ao pão duro Por

Saiba como aproveitar pão duro para novas receitas

Se há produto que aumenta cada vez mais no talão das despesas dos consumidores é o pão, um dos reis à mesa dos portugueses, não fora ele até um dos protagonistas na voz de Amália Rodrigues numa das mais célebres canções: “Numa casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa”. Por isso, é importante não desperdiçar pão. Fique a conhecer 4 opções muito saborosas para dar nova vida ao pão duro.

Tostas

Tostas é uma das formas de dar nova vida ao pão duro. Leve o seu pão duro ao forno e depois poderá barrar-lhe manteiga. E assim, com rapidez, terá um crocante pão para o seu pequeno almoço, se for o caso.

Mas há outras situações em que pode fazer tostas através de pão duro. Quer dar um lanche lá em casa? Ou deseja uma entrada sempre saborosa? Opte por criar um patê e acompanhe-o com umas tostas.

Pão ralado

O pão duro que por vezes se forma quando não é consumido nos dias imediatamente ao seu fabrico pode ganhar nova vida com soluções práticas e simples. Uma delas é o pão ralado.

Para fazer pão ralado você só precisa de triturar o pão duro e adicionar-lhe alho. Há quem opte por adicionar também especiarias.

Para triturar o pão, comece por partir aos bocados e depois coloque numa trituradora, num robô de cozinha ou num copo liquidificador.

Depois de estar pronto, guarde em frascos bem secos e aproveite para usar o seu próprio pão ralado em panados ou em receitas de bacalhau no forno.

Migas aromatizadas

O pão duro pode ganhar nova vida também sob a forma de migas aromatizadas. É verdade que as migas são um ex-líbris do Alentejo mas cada vez mais comum na cozinha portuguesa um pouco por cada região.

Para obter as suas próprias migas aromatizadas só tem de triturar o pão duro e associar-lhe ingredientes como azeite e dentes de alho.

Depois quando tiver a aparência de areia húmida, só tem de colocar em caixas e pode acondicionar no congelador. Tenha sempre em atenção que existem períodos específicos para certos produtos estarem congelados.

As migas aromatizadas são um excelente aliado para pratos como almôndegas, bacalhau ou até aquela posta de peixe que precisa de um acompanhamento saudável.

Croutons

Já ouviu falar de croutons? Sobretudo quando o tempo fica mais fresco e as refeições à base de saladas têm mais saída do que em outras alturas, os croutons são um bom aliado para reaproveitar o pão duro.

O seu modo de preparo é bem simples. Você só tem de cortar o pão em formato de cubos e levar ao forno para secar.

Depois, pode saltear com azeite ao lume. Coloque sal fino sem exagerar, ervas aromáticas e alho em pó. E pronto, fica com um aliado para uma salada uma sopa ou até mesmo simplesmente como entrada de uma refeição.

Evite o desperdício e alimente esta ideia

Evitar o desperdício alimentar deve ser um objetivo de cada pessoa, até porque há cada vez mais pessoas que passam fome.

Assim, são frequentes as campanhas dos Bancos Alimentares contra a Fome que procuram alimentar as bocas que nada têm para comer.

Os tempos não são de euforia financeira pelo que as preocupações de quem cuida dos outros é sempre grande.

“Infelizmente, há agora milhares de famílias que contam com as nossas campanhas para conseguirem pôr comida na mesa. Por isso, mais do que nunca, a ajuda não pode parar”, alerta Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

O combate à fome tem sido uma meta permanente do Banco Alimentar Contra a Fome.

Criado em Portugal, em 1991, com a missão de lutar contra o desperdício e distribuir apoio a quem mais precisa, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário, o Banco Alimentar procura colocar na mesa de quem precisa alimentos todos os dias.

Os Bancos Alimentares têm uma missão muito especial, abrangendo já a distribuição total mais de 390.000 pessoas.