Hoje é dia 30 de março, Coutinho e Sacadura iniciam a travessia do Atlântico Por

A 30 de março de 1922, Gago Coutinho e Sacadura Cabral iniciam a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, um feito histórico da navegação mundial de dois heróis portugueses, a bordo do ‘Lusitânia’. Trinta de março é também dia do nascimento de grandes artistas, como os pintores Goya e Vincent van Gogh.

A primeira travessia aérea do Atlântico Sul foi concluída com sucesso pelos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, no âmbito das celebrações do primeiro centenário da Independência do Brasil.

A épica viagem iniciou-se na cidade de Lisboa, às 16h30 de 30 de março de 1922. Num hidroavião monomotor criado para esta viagem, chamado “Lusitânia”, Gago Coutinho (navegador) e Sacadura Cabral (piloto) cruzam o Atlântico e fazem história.

A viagem demorou 79 dias, ainda que o tempo de voo não tenha ultrapassado as 62 horas e 26 minutos.

No total, Gago Coutinho e Sacadura Cabral percorreram 8383 quilómetros, num feito que inspirou outros grandes voos posteriores, de Sarmento de Beires, João Ribeiro de Barros e de Charles Lindbergh, todos em 1927.

Coutinho e Sacadura Cabral foram aclamados, recebidos como heróis, em todas as cidades brasileiras por onde passaram.

Pela primeira vez, concluíra-se com sucesso uma travessia do Atlântico Sul. Mais: nunca antes, na História da aviação, se viajara sobre o Atlântico com auxílio, apenas, da navegação do avião.

A história do dia 30 de março conta-se também com a utilização da anestesia, pela primeira vez, durante uma cirurgia liderada pelo médico Crawford Long, em 1842. E 14 anos mais tarde, assina-se neste dia o Tratado de Paris, que põe termo à Guerra da Crimeia.

Em 1867, o território russo do Alasca é comprado por 7,2 milhões de dólares americanos, por parte do secretário de Estado does EUA, William Seward. A imprensa chamou a este célebre negócio “a Loucura de Seward”. Também nos EUA, mas a 30 de março de 1870, os afro-americanos conquistam direito ao voto naquele território.

Igualmente em solo norte-americano, em 1981, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, é baleado num atentado, em Washington.

Nasceram neste dia Francisco de Goya, pintor espanhol (1746), Vincent van Gogh, pintor holandês (1853), Warren Beatty, ator, produtor e realizador norte-americano (1937), Eric Clapton, guitarrista e cantor britânico (1945), MC Hammer, rapper norte-americano (1962), Tracy Chapman, cantora e compositora norte-americana (1964), Céline Dion, cantora canadiana (1968), Norah Jones, cantora e norte-americana (1979), e Simon Webbe, cantor britânico (1979).

Morreram a 30 de março Sébastien de Vauban, arquiteto francês (1707), Carlos de Bragança, infante português (1730), Rudolf Steiner, filósofo austríaco (1925), e Ana Montenegro, jornalista e poetisa brasileira (2006).