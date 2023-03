Nas Notícias Como congelar alimentos de forma correta? Por

Aprenda a congelar corretamente os seus alimentos

Congelar alimentos é sempre uma solução útil para conservar produtos que, de outra forma, poderiam estragar-se. Mas para manter as características dos alimentos intactas é necessário congelar acertadamente os seus produtos. Saiba como congelar alimentos de forma correta.

Cuidado com o transporte até casa

O primeiro grande erro a evitar é no transporte dos alimentos entre o supermercado e a sua casa. Deve usar sacos térmicos para que os produtos refrigerados e congelados fiquem sempre a uma temperatura ideal entre as arcas frigoríficas dos supermercados e o seu congelador.

Idealmente, deve ter sempre sacos térmicos à mão e, em dias de muito calor, por que não ter também sacos de gelo para impedir que a temperatura baixa se perca rapidamente até chegar a casa.

Congele como se fosse cozinhar

Muitas pessoas optam por congelar os alimentos da mesma forma que os trazem dos supermercados. Porém, é uma boa maneira de congelar quando você retira gorduras, espinhas no caso dos peixes, ou corta em pedaços os alimentos antes de congelar. Assim, estará a potenciar não apenas o espaço no seu congelador, como também a evitar o desperdício.

Não congele refeições ainda quentes

Este conselho vale para congelar mas também para uma colocação no frigorífico. Aquela comida que sobrou e que você guardar pode ser congelada mas, antes, convém que se certifique de que está fria. Não coloque alimentos dentro do frigorífico sem os deixar arrefecer. Também não deve congelar comida ainda quente.

No caso de refeições com molhos, tenha sempre atenção de que a comida quando congelada pode dilatar. Assim, não coloque os recipientes cheios.

Não recongele

Se descongelou algum alimento, não volte a congelar. Recongelar não é uma boa solução e você só está a colocar em risco a qualidade do produto.

Se o alimento ou refeição foi descongelado, deve consumir e não voltar a colocar na arca frigorífica.

Verduras cruas devem ser fervidas antes de congelar

Uma das maiores dúvidas quando é altura de congelar alimentos diz respeito às verduras. Nesse caso, é recomendado que sejam retiradas partes que não são para comer e, antes de congelar, é necessário colocar as verduras cruas em água a ferver por um período entre um ou dois minutos. Desse modo, será possível que possam ser eliminados eventuais microrganismos existentes.

Agora que já tem algumas dicas de como deve congelar alimentos, é tempo de perceber qual a altura ideal para consumir certos alimentos que estão no congelador.

Quais os prazos que um alimento não deve ultrapassar no congelador?

Os alimentos são diferentes uns dos outros e têm, por isso, características distintas. Desse modo, um alimento pode aguentar mais tempo com as suas características no congelador do que outro. Tome então nota dos prazos que deve ter um produto no congelador, idealmente.

Carne de frango: 10 meses;

Refeições cozinhadas: três meses;

Carne de vaca: 12 meses;

Marisco: três meses;

Carne de borrego: oito meses;

Carne de porco: seis meses;

Congelados de supermercado: três meses;

Alimentos à base de salgados, manteiga e ovos: seis meses;

Peixes magros: seis meses;

Bolos: três meses;

Carne picada: dois meses;

Verduras: 12 meses;

Pão: três meses

Peixes gordos como sardinha, salmão ou carapau: três meses;

Identificar alimentos que não se devem congelar

É tempo agora de aprender que nem tudo pode ser congelado. Saiba identificar alimentos que não devem ser congelados.

Tudo aquilo que sejam refeições que têm adicionados produtos enlatados não devem ser congeladas. Essas refeições vão perder propriedades ao congelar, sobretudo porque produtos enlatados são fabricados para durar muito tempo conservados na despensa.

Todo o tipo de alimento que já tenha sido aquecido não deve ser congelado

Também todo o tipo de alimento que já tenha sido aquecido não deve ser congelado mas, sim, colocado no frigorífico assim que fique frio. Não meta no congelador. Se o fizer, corre o risco de potenciar o aparecimento de microrganismos no alimento que podem ser prejudiciais à sua saúde.

Os ovos com casca também não devem ser congelados, dado que esse alimento tenderá a expandir-se e a casca pode estalar, permitindo que entrem possíveis bactérias.

Iogurtes ou outros laticínios não devem ser congelados sob pena de ficarem sem a qualidade que é desejável.

Também gelado derretido não deve ser colocado no congelador. Basicamente, você só estará a congelar um líquido que não terá as propriedades iniciais de um gelado.