Como ter uma horta urbana? Dicas práticas e úteis

Saiba como pode ter uma horta urbana com estes truques simples

As hortas urbanas são cada vez mais populares e os benefícios para a saúde são evidentes para quem ingere alimentos caseiros. É certo que nos espaços urbanos com maior densidade populacional nem sempre é fácil arranjar um espaço para cultivar como nos espaços rurais, mas, ainda assim, há formas de ter a sua própria horta urbana. Confira estas dicas práticas.

Se decidiu criar uma horta urbana e não tem espaço, este artigo é para si, pois vamos ajudar com dicas para que consiga montar em casa uma horta. Mesmo que seja mais limitada em termos de espaço, poderá ter aqueles ‘miminhos’ caseiros sempre frescos para colocar no prato.

1 – Escolha o local para criar a horta

Primeiramente, é necessário encontrar um local com luz em casa. Pode ser numa varanda, por exemplo. Ainda que seja um espaço mais reduzido, será essencial que tenha boa projeção solar.

Depois, é necessário determinar o tipo de alimentos que pretende cultivar. Logicamente, dentro de casa ou numa varanda, não terá possibilidade de plantar, por exemplo, um ‘talho’ de cebolas ou batatas.

2 – Que tipo de alimentos pretende cultivar?

Mas poderá cultivar outros alimentos como salsa, que é uma ótima especiaria para condimentar os seus pratos.

Plantar tomates, alfaces ou até pimentos é uma opção muito válida para quem tem hortas urbanas onde o espaço é mais limitado. Há também como opções para plantar de espécies como manjericão, tomilho e hortelã.

Se já escolheu o local e o tipo de vegetais que pretende cultivar, é importante preparar o espaço que vai receber os seus cultivos.

Tenha em consideração que este espaço, além da dica de luz que anteriormente foi referida, deve ter uma boa drenagem.

3 – Boa drenagem é fundamental

Qualquer alimento precisa de água e é importante acautelar uma boa rega dos seus alimentos em crescimentos.

Outro dos aspetos a ter em conta para quem quer ter uma horta urbana é ter espaço entre as espécies que planta.

4 – Variedade pode não ser a solução

Não queira ter vários tipos de vegetais plantados, se estes não tiverem espaço para crescer. Isto é, lembre-se de levar em consideração que há alimentos que precisam de mais espaço para crescer do que outros, como foi referido em cima.

Mas lembre-se também de que de nada adianta plantar muitas variedades de vegetais, se não existir espaço. Selecione bem o tipo de plantação que quer fazer.

É diferente plantar salsa ou pimentos padrão de plantar aboboras. Certifique-se que de há espaço de crescimento das espécies que quer plantar. E não tente plantar várias unidades, se estas não tiverem por onde crescer. Não queira plantar tudo no mesmo espaço.

5 – Fertilizar é essencial

Outra das dicas essenciais é a de que deve fertilizar corretamente as suas plantações. Isso é essencial e deve ter em consideração as necessidades de cada grupo de plantas para crescer e dar o alimento desejado.

Como na agricultura comercial, também quem faz os seus próprios cultivos precisa de perceber que as plantações são um processo de aprendizagem contínuo.

A criação de hortas urbanas, maiores ou mais pequenas, acabam por gerar benefícios não apenas na alimentação como no entendimento da vivência das plantas e dos alimentos.

Numa altura e tempo no mundo em que sobra sempre pouco tempo, quando sobra, é fundamental rever hábitos e tentar uma abordagem mais centrada na natureza.

Benefícios de ter uma horta particular

Ter uma horta particular acaba por ter muitos benefícios. O mais lógico é, pois claro, o de ter acesso a alimentos frescos e saudáveis.

Ao mesmo tempo estará a gerar uma poupança, já que os alimentos que você colhe da sua própria horta não provocam despesas de transporte, embalagem e armazenamento.

De igual modo, as hortas privadas em espaços urbanos podem funcionar como momentos de crescimento educacional, visto que é possível aprender sobre sustentabilidade unido as preocupações com uma nutrição mais saudável.

Ao criar a sua própria horta não se esqueça de ter em atenção do espaço onde a constitui. Tenha sempre em atenção ao eventual uso de pesticidas e fertilizantes de modo a que não afetem a vizinhança, por exemplo, com odores.