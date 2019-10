Hoje é dia 29 de outubro, morre d’Alembert, coautor da primeira enciclopédia europeia Por

Hoje é dia de recordar Jean le Rond d’Alembert, filósofo, matemático e físico francês, que participou na edição da Encyclopédie, a primeira enciclopédia publicada na Europa.

Durante a sua vida, d’Alembert participou de forma ativa em duas academias, contribuindo com diversas descobertas.

Jean le Rond d’Alembert nasceu em Paris, a 16 de novembro de 1717. Estudou teologia no Collège des Quates Nations e formou-se em Direito, mas só depois mais tarde viria a descobrir a sua vocação para a matemática e física.

Destacou-se no campo da astronomia e na matemática, com estudos que tiveram aplicação prática na física. Avançou nestas ciências, com descobertas que estavam para além do seu tempo.

Estabeleceu contactos com alguns dos nomes mais notáveis da época, como Voltaire, Rousseau e Euler.

Porém, tornou-se mais conhecido pelo seu trabalho em parceria com Diderot, reunindo todas as descobertas científicas da época num livro chamado ‘Encyclopèdie’, no qual foi responsável pela redação de vários artigos e pela elaboração do prefácio.

Jean le Rond d’Alembert morreu na cidade luz, a 29 de outubro de 1783.

Nasceram a 29 de outubro de Edmond Halley, astrónomo e matemático inglês (1656), Marcellin Berthelot, químico francês (1827), e Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler (1897).

Nasceram também Niki de Saint Phalle, pintora, escultora e realizadora francesa (1930), Richard Dreyfuss, ator norte-americano (1947), e Nei Duclós, jornalista, poeta e escritor brasileiro (1948).

Morreram neste dia Walter Raleigh, explorador, espião, escritor e poeta britânico (1618), D‘Alembert, matemático e físico francês (1783), Arne Wilhelm Kaurin Tiselius, químico sueco (1971), Georges Brassens, autor, compositor e cantor francês (1981), e Ana Cristina César, poetisa brasileira (1983).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial da Psoríase.