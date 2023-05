Mundo Como parar os soluços? Por

Aprenda algumas dicas para controlar os soluços

Ter soluços é uma sensação desconfortável e, sendo algo involuntário, não dá para ser controlado só porque sim. Não raras vezes, é o próprio corpo e o tempo que acabam por afastar os soluços. Mas há quem procure sempre soluções e dicas para tentar acabar com os soluços. Fomos procurar respostas para as dúvidas. Confira.

Para acabar com os soluções basta pregar um susto a alguém? Ou será que beber água de cabeça para baixo é algo que resulta?

Ao longo dos anos, os soluços têm sido estudados e investigações que notam que a melhor forma para tentar controlar os soluços passa por tentar suster a respiração durante o máximo de tempo que se conseguir.

Em alternativa, há quem opte por colocar os joelhos junto ao peito, sendo que uma solução com resultados é tentar respirar um pouco para dentro de um pequeno saco.

Comer um pedaço de pão ou gengibre fresco é também algo que comprovadamente resulta para diminuir a sensação desagradável que os soluços provocam.

Gargarejar com água também é uma estratégia para acabar com os soluços de forma prática.

Os soluços são uma reação física que é visível através de espasmos do diafragma e, se forem algo persistente, o melhor é consultar um médico para tentar controlar esta reação involuntária, até porque apanhar um susto ou beber água de cabeça para baixo não está comprovado pela ciência como sendo algo que resulte.

Por que temos soluços?

Os soluços ocorrem porque, por exemplo, as pessoas, a dado momento, acabam por estar a rir muito e dá-se uma entrada de ar que acaba por gerar reações no diafragma.

Mas em situações de gravidez também podem ocorrer, dado que o crescimento da criança pode gerar pressão no diafragma.

Os soluços também podem ter como origem alguns medicamentos. É importante que apenas tome medicamentos com indicação médica e é fundamental ler o folheto com as indicações de toma e eventuais reações.

Na origem dos soluços podem estar também irritações gástricas ou até problemas no esófago e na laringe.

Comer muito rápido, o stress ou até ingerir refrigerantes com gás pode estar na origem dos soluços.

No fundo, o leque de possibilidades de origem dos soluços é grande e o importante quando se tem um ataque de soluços é manter a calma porque, em grande parte da população, duram apenas alguns minutos.

Como se formam os soluços?

Os soluços formam-se por conta de uma contração convulsiva, que é involuntária, do diafragma. Ou seja, este músculo ao ter a contração acaba por permitir uma entrada de ar nos pulmões de forma repentina.

Como a respiração nestes casos é feita através da boca, a glote, que funciona como barreira junto à laringe, fecha para impedir mais circulação de ar e, como esse processo ocorre junto às cordas vocais, ouve-se o som típico dos soluços: hic.

Soluços com dor de cabeça? Consulte um médico

Os soluços, por si, são algo inofensivo. Mas quando acompanhados por outros sinais no corpo das pessoas devem merecer um cuidado e uma visita ao médico, se forem persistentes.

Quando se tem soluços acompanhados por dor de cabeça, deve prestar atenção. Ou se aos soluços acrescer uma dificuldade em manter o equilíbrio ou dormência de alguns membros do seu corpo.

No fundo, o importante é manter sempre um estado de alerta e perceber se o soluço é algo frequente ou meramente uma situação esporádica.