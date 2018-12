Hoje é dia 25 de dezembro, nasce Jesus de Nazaré, é dia de Natal Por

Hoje, celebra-se o Natal, nascimento de Jesus de Nazaré, data com uma carga simbólica de união. No dia de Natal recorda-se Humphrey Bogart, Chaplin, ator britânico, Joan Miró, artista espanhol, James Brown, cantor norte-americano, e George Michael, cantor britânico.

O Natal é por tradição um feriado cristão, mas também é celebrado por muitos não-cristãos, sendo que alguns dos costumes populares têm origens pré-cristãs ou seculares.

Originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol, no solstício de inverno, foi adaptado pela Igreja Católica no terceiro século depois de Cristo, passando a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré.

Os primeiros indícios da comemoração como festa cristã litúrgica do nascimento de Jesus verificam-se a partir do ano de 354.

A comemoração começou em Roma, enquanto no cristianismo oriental o nascimento de Jesus já era celebrado em conexão com a Epifania, em 6 de janeiro.

Diversos costumes foram associados ao dia de Natal, desde a troca de presentes, à Ceia de Natal, festas litúrgicas, árvores decoradas e presépios, bem como a personagem do Pai Natal, uma figura mitológica popular em muitos países.

O Natal é uma festa da família, que acarreta uma carga simbólica, de união entre povos e pessoas, que está para além de crenças religiosas.

Nasceram a 25 de dezembro Jesus de Nazaré, Louis Chevrolet, automobilista suíço, pioneiro do automóvel (1878), Humphrey Bogart, ator norte-americano (1899), e Artur Agostinho, jornalista, radialista, escritor e ator português (1920).

Nasceram ainda Simone, cantora brasileira (1949), Annie Lennox, cantora escocesa (1954), e Ingrid Betancourt, política colombiana (1961),

Morreram neste dia Charlie Chaplin, diretor, produtor, ator, poeta, escritor, político e músico britânico (1977), Joan Miró, artista plástico espanhol (1983), Nicolae Ceauşescu, ditador da Roménia (1989), Dean Martin, cantor e ator norte-americano (1995), James Brown, cantor e compositor norte-americano (2006), e George Michael, cantor britânico (2016).