Hoje é dia 24 de dezembro, morre Vasco da Gama, o conquistador da Índia

Hoje é dia de recordar Vasco da Gama, navegador e explorador português que morreu a 24 de dezembro de 1524, vítima de malária, na terceira expedição à Índia. Na Era dos Descobrimentos, foi o comandante dos primeiros navios a navegar da Europa para a Índia, na mais longa viagem oceânica até então.

A 1 de março de 1498 chegou a Moçambique, na sua primeira viagem rumo à Índia, e que comandou um dos navios que navegaram da Europa para a Índia, na mais longa viagem oceânica realizada até à data.

A distância da viagem da armada de Vasco da Gama foi superior a uma volta ao mundo, pelo Equador. Manuel I de Portugal confiou a Vasco da Gama o cargo de capitão-mor da frota que rumou de Belém em direção à Índia.

O navegador português chegou a Moçambique em 1498, num feito heróico da Era dos Descobrimentos.

Esta antiga colónia de Portugal viria a tornar-se independente a 25 de junho de 1975.

A frota do navegador português alcançou, a 20 de maio de 1498, Kappakadavu, perto de Calecute, no atual estado indiano de Kerala, ficando estabelecida a Rota do Cabo e aberto o caminho marítimo dos Europeus para a Índia.

A 12 de fevereiro de 1502, Vasco da Gama comandou nova expedição para a segunda viagem à Índia, liderando uma frota de 20 navios de guerra, com o objetivo de fazer cumprir os interesses portugueses no oriente.

O êxito das suas viagens concedeu-lhe fama e Vasco da Gama passou a ser visto como um trunfo para solucionar os problemas na Índia.

Foi novamente enviado, em 1524, para uma terceira expedição, mas Vasco da Gama contraiu malária pouco depois de chegar a Goa, falecendo na cidade de Cochim, a 24 de dezembro de 1524, data que hoje se assinala.

Nasceram a 24 de dezembro John Neely Bryan, comerciante e advogado norte-americano, conhecido por ter fundado a cidade de Dallas (1810), e James Prescott Joule, físico inglês (1818).

Nasceram também Ava Gardner, atriz norte-americana (1922), Hamid Karzai, presidente do Afeganistão (1957), Mafalda Veiga, cantora e autora portuguesa (1965), e Ricky Martin, cantor, compositor e ator portorriquenho (1971).

Morreram neste dia John Dunstable, compositor medieval inglês (1453), Vasco da Gama, navegador português (1524), Amália Luazes, pedagoga e escritora portuguesa (1938), Peyo, cartoonista e ilustrador belga, criador dos Smurfs (1992), e a chimpanzé Cheeta, atriz de Hollywood (2011).