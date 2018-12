Hoje é dia 26 de dezembro, nasce Mao Tsé-Tung, primeiro presidente da China Por

Mao Tsé-Tung foi um político e líder comunista da China, líder da Revolução Chinesa que esteve na base da fundação da República Popular da China. Mao governou o país desde 1949, até 1976.

A relevância dos pensamentos de Mao Tsé-Tung e a contribuição teórica para o marxismo-leninismo e para as políticas comunistas deram origem ao que é considerado como hoje maoísmo.

Mao Tsé-Tung chamou a si o controlo sobre os territórios da China, exceto Taiwan, e promulgou uma reforma agrária radical, com recurso a violência e ao terror. Derrubou latifundiários e conseguiu a posse de grandes terras, dividindo-as em parcelas.

Depois de décadas de turbulência na China, o Partido Comunista de Mao Tse-tung devolveu estabilidade ao país, ainda que com alguns episódios como a Revolução Cultural, a tentativa de fechar a China ao comércio de mercado e de erradicar a cultura tradicional chinesa.

Autoproclama-se ‘O Grande Timoneiro’ e é considerado, na atualidade, por muitos dos seus partidários, por grandes reformas positivas que ocorreram em solo chinês. Entre essas reformas estão o incremento da educação, a criação da habitação universal, o fim do desemprego e a melhoria no acesso dos cuidados a saúde.

Mao Tsé-Tung morre em Pequim, a 9 de setembro de 1976, mas o Partido Comunista ainda domina na China, controlando os meios de comunicação.

A viagem pelo dia 26 de dezembro começa com a eleição do Papa Pio IV, que sucede ao Papa Paulo IV, a 1559.Em Paris, no ano de 1792, começa o julgamento final de Luís XVI.

O Texas torna-se o 28.º estado norte-americano, em 1845, e em 1933 é patenteada a rádio FM.

Winston Churchill é nomeado novo primeiro-ministro do Reino Unido, no ano de 1941, poucos anos antes do início da II Guerra Mundial.

Em Nova Iorque, em 1947, ocorre um fenómeno raro: um nevão intenso, durante 16 horas, deixa a cidade branca.

É também a 26 de dezembro (1975) que ocorre o primeiro voo do Tupolev.

O Brasil promulga a lei que institui o divórcio, dois anos depois.

Pela primeira vez, em 1982, o título de ‘Homem do Ano’, da revista Time, é entregue a um não-humano: o computador.

Nasceram a 26 de dezembro Thomas Gray, poeta inglês (1716), José Estêvão Coelho de Magalhães, jornalista e político português (1809), René Bazin, escritor francês (1853), Arnold Ludwig Mendelssohn, compositor alemão (1855), Henry Miller, escritor norte-americano (1891), Mao Tsé-Tung, político, revolucionário e governante da China (1893), Raymond O. Faulkner, egiptólogo inglês (1894), Arminda Correia, cantora lírica portuguesa (1903), Alejo Carpentier, escritor cubano (1904), Renato Guttuso, pintor italiano (1911), Gina Pellón, pintora cubana (1926), e José Ramos Horta, político de Timor-Leste, Nobel da Paz (1949).

Morreram neste dia Simon Marius, astrónomo alemão (1627), Claude Adrien Helvetius, filósofo francês (1771), Jean-Louis-Marie Poiseuille, médico e físico francês (1869), Heinrich Schliemann, arqueólogo alemão (1890), Kristofer Uppdal, escritor norueguês (1961), Harry S. Truman, 33.º presidente dos EUA (1972), e Gerald Ford, ex-Presidente dos EUA (2006).