Hoje é dia 23 de julho, a guitarra de Carlos Paredes cala-se para sempre Por

No dia em que Amália nasce, morre Carlos Paredes, o guitarrista que mostrou ao mundo o poder da guitarra portuguesa. A 23 de julho, recorda-se o ‘homem dos mil dedos’, que partiu neste dia, em 2004.

“Quando eu morrer, morre a guitarra também. O meu pai dizia que, quando morresse, queria que lhe partissem a guitarra e a enterrassem com ele. Eu desejaria fazer o mesmo. Se eu tiver de morrer.”

Carlos Paredes assina estas palavras. E teve de morrer neste dia, em 2004, no mesmo dia de julho em que Amália nascera. Paredes foi um dos grandes guitarristas do mundo e é um símbolo ímpar da cultura lusitana. É um dos principais responsáveis pela divulgação e popularidade da guitarra portuguesa.

‘O homem dos mil dedos’, ou o ‘mestre da guitarra portuguesa’ – alcunhas que herda, em virtude do seu talento – nasceu em Coimbra, a 16 de Fevereiro de 1925, filho de Artur Paredes, o grande mestre da guitarra daquela cidade, ambos membros de uma geração de talentosos guitarristas.

A mãe tenta que aprenda piano ou violino, apesar de aos 4 anos já receber aulas do seu pai. Narra Paredes, numa entrevista: “Em pequeno, a minha mãe, coitadita, arranjou-me duas professoras de violino e piano. Eram senhoras muito cultas a quem devo a cultura musical que tenho”.

Carlos Paredes mantém um estilo ‘coimbrão’, quando se muda para Lisboa (o pai era trabalhador no BNU e é transferido para a capital, em 1934), mas os temas e composições estão muito para além de heranças ‘genéticas’. Lisboa também viria a marcar o estilo e a inspirar o seu trabalho.

Abandona o estudo de violino e dedica-se à guitarra, a sua paixão. Inicia-se o curso no liceu, que não termina, até que encontra emprego como funcionário no Hospital de São José. Em 1958, é preso pela PIDE, por oposição a Salazar, e acusado de pertencer ao Partido Comunista Português. É libertado um ano mais tarde, mas acaba por ser expulso da função pública.

Envolve a sua guitarra, que agarra com a delicadeza dos dedos. Toca ao lado de diversos artistas, desde Charlie Haden, a Adriano Correia de Oliveira, passando por Carlos do Carmo. Escreve músicas para filmes e grava o primeiro álbum, em 1967, com um nome óbvio: ‘Guitarra Portuguesa’.

Com a Liberdade, viria a ser reintegrado no Hospital São José, atuando em sessões culturais, musicais e políticas, por todo o país. Apesar do inesgotável talento, manteve-se fiel às suas origens, de um homem simples, que arquivava radiografias num hospital.

Uma doença no sistema nervoso central impede-o de amparar a sua guitarra portuguesa e durante os últimos 11 anos da sua vida nunca pôde tocar.

A mesma doença provoca-lhe a morte, a 23 de julho de 2004, em Lisboa. Foi decretado luto nacional, numa homenagem a Carlos Paredes, o guitarrista que teve de morrer, mas que permanece eterno e que hoje se recorda.

