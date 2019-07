Hoje é dia 24 de julho, nasce Bolívar, o libertador democrata da América do Sul Por

A 24 de julho recorda-se Simón Bolívar, militar venezuelano que cumpriu um papel fundamental na libertação da América do Sul e no lançamento de ideologias democráticas em grande parte do território sul-americano.

Simón Bolívar foi um militar e líder político venezuelano, que partilha com José de San Martín o título de peça fundamental nas guerras de independência da América do Império Espanhol.

Após o triunfo da Monarquia Espanhola, Bolívar participou na fundação da primeira união de nações independentes na América Latina, nomeada Grã-Colômbia, da qual foi Presidente, entre os anos de 1819 e 1830.

Bolívar é considerado na América Latina como um herói, um visionário, revolucionário e libertador dos povos. Durante seu curto tempo de vida, liderou os processos de independência de Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela.

Cumpriu um papel essencial no lançamento de ideologias democráticas em grande parte do território da América Hispânica. E por isso é considerado por alguns historiadores como o ‘George Washington da América do Sul’.

Bolívar nasceu no dia 24 de julho de 1783 e viria a morrer no dia 17 de dezembro de 1830, com 47 anos, após uma batalha contra a tuberculose. Hoje, recorda-se este homem que semeou a Democracia na América do Sul.

Nasceram neste dia, além de Bolívar, o imperador Suzaku do Japão (923), John Newton, clérigo inglês (1725), Alexandre Dumas, escritor francês (1802), Adolphe Charles Adam, compositor francês (1803), e Guilherme de Almeida, advogado, jornalista, poeta, ensaísta e tradutor brasileiro (1890).

Nasceram também Giuseppe Di Stefano, tenor italiano (1921), Eugene J. Martin, pintor norte-americano (1938), Lynda Carter, atriz norte-americana (1951), Karl Malone, ex-basquetebolista norte-americano (1963), Pedro Passos Coelho, político português (1964), Jennifer Lopez, cantora e atriz norte-americana (1969), e Tiago Monteiro, piloto português (1976)

Morreram a 24 de julho Shirakawa, 72.º imperador do Japão (1129), Carlos de Espanha, Príncipe das Astúrias (1568), Martin Van Buren, presidente dos EUA (1862), Peter Sellers, ator britânico (1980), George Rodger, fotógrafo britânico (1995), e Sylvia Orthof, escritora brasileira (1997).