Hoje é dia 31 de agosto, morre Diana de Gales, a princesa do povo Por

Hoje é dia de recordar a princesa do povo, Diana Spencer, que a 31 de agosto de 1997 sofreu um grave acidente de viação, em Paris, ao lado do empresário egípcio Dodi Al-Fayed, que também perdeu a vida.

Diana Spencer, conhecida como ‘princesa do povo’, nasceu em Sandringham, a 1 de julho de 1961. Era uma jovem tímida, que vivia longe do mediatismo que viria a conduzi-la à morte, a 31 de agosto, num túnel de Paris.

Diana e Dodi, que mantinham uma relação amorosa, tentavam fugir a um grupo de sete paparazzi, que os perseguiam, até ao túnel Ponte de l’Alma, onde se deu o embate fatal para ambos.

Aos 36 anos, a princesa de Gales foi vítima de uma fama que nunca reclamou, mas que herdou, em virtude do casamento com Carlos (herdeiro de Isabel II do Reino Unido), do qual nasceram os príncipes William e Harry.

Esse casamento pôs termo a uma juventude recatada, longe de protagonismo, de uma jovem tímida. A separação, porém, não eliminou o sentimento de carinho que a população inglesa manteve relativamente a Diana, até à morte desta.

Mas Diana de Gales não foi apenas a mulher do herdeiro do trono inglês, a popular princesa do povo, ou o símbolo da beleza feminina. Durante a sua vida, desenvolveu um trabalho de caridade, sobretudo no combate à sida e na campanha internacional contra as minas terrestres, que matam e amputam milhares de pessoas.

Os ingleses mantém Diana Spencer como um símbolo, pelo carinho que sempre suscitou, pela história de amor que de uma mulher frágil com um futuro rei e pela mulher filantropa, que se dedicou a causas.

Hoje, 31 de agosto, recorda-se a mulher que mais saudade provocou no Reino Unido, cujo funeral, visto por mais de 2,5 mil milhões de pessoas, se transformou numa das transmissões televisivas com maior audiência. Os anos passam e os ingleses mantém Diana ‘viva’.

Outros eventos se assinalam neste dia.

Em 1846, dá-se a descoberta do planeta Neptuno. Também a 31 de agosto, em 1888 Jack, o Estripador’ comete o primeiro homicídio, em Londres.

E no ano de 1951, neste dia, é apresentado o primeiro disco LP (Long Play), por parte da empresa alemã Deutsche Grammophon. Igualmente na Alemanha, a 31 de agosto de 1990, é assinado o tratado de unificação da RFA e RDA, em Berlim.

Nasceram neste dia Calígula, imperador romano (12), Cómodo, imperador romano (161), Théophile Gautier, poeta francês (1811), Taisho, imperador do Japão (1879), Otelo Saraiva de Carvalho, ex-militar português (1936), António de Vasconcelos Xavier, bioquímico português (1943), Van Morrison, cantor e compositor irlandês (1945), Hugh David Politzer, físico norte-americano (1949), e Richard Gere, ator norte-americano (1949).

Morreram neste dia Go-Horikawa, 86.º imperador do Japão (1234), Karl Ludwig Harding, astrónomo alemão (1834), Charles Baudelaire, poeta francês (1867), Wilhelm Wundt, filósofo e psicólogo alemão (1920), Georges Braque, pintor francês (1963), Diana, princesa de Gales, (1997), Dodi Al-Fayed, produtor cinematográfico e empresário egípcio (1997), e Glenn Ford, ator canadiano (2006).