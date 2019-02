Hoje é dia 9 de fevereiro, Mandela torna-se o primeiro presidente negro da África do Sul Por

É dia de recordar Nelson Mandela, que a 9 de fevereiro de 1994 se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Também neste dia, mas três décadas antes, os Beatles fazem a primeira aparição na televisão americana e arrasam com audiências inacreditáveis.

Corria o ano de 1994, quando, a 9 de fevereiro, Nelson Mandela passa a ser o primeiro presidente sul-africano negro, um marco histórico naquele país, protagonizado por uma das grandes personalidades mundiais.

No dia em que foi inventado o voleibol (por William George Morgan, nos EUA, em 1895) e na data em que nasce a Taça Davis (1900), dois Boeing fazem história: o 727 leva a cabo o primeiro voo, a 9 de fevereiro de 1963, e o 747 estreia-se nos céus em 1969, também neste dia.

Em 1964, os Beatles conseguem a primeira aparição na televisão dos Estados Unidos, no programa The Ed Sullivan Show. Os ‘quatro de Liverpool’ arrasam audiências, com 73 milhões de espectadores, feito superado apenas pela ida do Homem à Lua.

Também a 9 de fevereiro, em 1986, dá-se a aparição do Cometa Halley. Exatamente uma década depois, o IRA declara o fim de um cessar-fogo de 18 meses, com um atentado à bomba em Londres.

Nas Artes, e em 1997, ‘Os Simpsons’ superam ‘Os Flintstones’ e conquistam o título de série que mais tempo foi transmitida em horário nobre de televisão.

Nasceram neste dia Constantino XI, último imperador do Império Romano do Oriente (1404), William Henry Harrison, nono presidente dos EUA (1773), Carmen Miranda, cantora luso-brasileira (1909), e Mia Farrow, atriz norte-americana (1945).

A 9 de fevereiro assinala-se também a morte de Fiódor Dostoiévski, escritor russo (1881), Yuri Andropov, ex-dirigente da União Soviética (1984), e Halldór Laxness, escritor islandês que conquistou um Prémio Nobel de Literatura (1998).